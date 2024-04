Becas Progresar de ANSES: fecha de cobro y montos confirmados

Cuánto se cobra de Becas Progresar de ANSES en abril

En abril, la atención se centró en las Becas Progresar de ANSES, generando gran controversia luego de los sucesos de marzo y el posterior lanzamiento de las inscripciones. Aunque ANSES confirmó fechas de acreditación para otras prestaciones, mantuvo en secreto el calendario de pago y el monto a percibir de las becas.

El comunicado emitido por ANSES y el Ministerio de Capital Humano finalmente reveló una noticia esperada por los beneficiarios: el monto que recibirán no solo en abril, sino a lo largo de todo el año. Desde agosto de 2023, las Becas Progresar no experimentaron incrementos, y abril de 2024 no será la excepción.

Según la información proporcionada, los titulares de las Becas Progresar cobrarán un total de 240 mil pesos durante el año, distribuidos en pagos mensuales de 20 mil pesos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ANSES solo acreditará el 80% de este monto, es decir, 16 mil pesos mensuales. El remanente será retenido por el organismo y entregado como un bono en fechas determinadas.

Calendario de pagos ANSES de abril

DNI finalizados en 0 y 1: 12 de abril.

12 de abril. DNI finalizados en 2 y 3: 15 de abril.

15 de abril. DNI finalizados en 4 y 5: 16 de abril.

16 de abril. DNI finalizados en 6 y 7: 17 de abril.

17 de abril. DNI finalizados en 8 y 9: 18 de abril.