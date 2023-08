ANSES: cómo pedir un crédito por $400.000 en cinco pasos

Créditos ANSES para jubilados: quiénes pueden acceder

Jubilados y pensionados

Pueden solicitarlo aquellos titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y los titulares de la Pensión Honorífica para Veteranas y Veteranos de Guerra. Los montos van desde los $5.000 hasta $400.000 en 24, 36, o 48 cuotas que no podrán exceder el 30% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

PNC y PUAM

Podrán pedirlo titulares de Pensión No Contributiva por Vejez, Invalidez o Madre de 7 hijos; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos. El monto va desde $5.000 hasta $150.000 en 24, 36 o 48 cuotas que no podrán exceder el 20% del ingreso mensual. El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

Requisitos para las créditos de ANSES

Los jubilados deberán cumplir solo dos requisitos para acceder al beneficio:

Tener hasta 92 años al momento de finalizar el crédito.

al momento de el Residir en el país.

Además, al momento de solicitar el crédito se deberá presentar DNI y CBU de cuenta bancaria.

Cómo solicitar un crédito de ANSES en 5 pasos

Se puede solicitar un crédito Anses de manera presencial, siguiendo estos pasos:

Ingresá a anses.gob.ar/turnos

a anses.gob.ar/turnos Seleccioná el trámite que quieras realizar.

que quieras Elegí la fecha y hora.

y Presentáte en Anses con DNI y CBU para pedir tu crédito de hasta $400.000.

con y para pedir tu de hasta El dinero estará depositado en la cuenta bancaria declarada en los siguientes 5 días hábiles.