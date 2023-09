Créditos ANSES hasta $150.000: quiénes pueden sacarlo y cómo acceder

Quiénes pueden sacar préstamos de ANSES hasta $150.000

Estos créditos apuntan a beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Vejez, Invalidez o Madre de 7 hijos; de la Pensión Universal para el Adulto Mayor; y del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos. A pesar de ser beneficiarios de una Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez, los menores de edad no podrán solicitar un crédito de ANSES debido a que los requisitos establecen que el solicitante debe ser mayor de 18 años al momento de la gestión.

Requisitos para los créditos de ANSES

Ser mayor de 18 años y tener menos de 78 años al finalizar el crédito

Residir en Argentina

Tener el Documento Nacional de Identidad actualizado (último ejemplar)

CBU de cuenta bancaria propia, que se solicita en el banco, cajero automático o por medio del Home Banking

Importante: estas personas estarán exentas de poder comprar dólares

Cómo acceder a los créditos de hasta $150.000 de ANSES

En principio, ingresar a la web anses.gob.ar

Acceder a Mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.

Aparecerá la opción "Solicitar Turno".

Ir a la sección "Créditos ANSES".

Entrar en esta opción y buscar "Créditos para jubilados y pensionados".

También puede hacerse presencialmente en las oficinas de ANSES, de lunes a sábados.