ANSES: las personas a las que les corresponderá el aguinaldo en junio
El organismo planea abonar este beneficio durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
Mayo terminó, motivo por el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya enfoca sus cañones en junio, mes en el que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, destinado trabajadores y jubilados.
Este pago, que se otorga dos veces por año, representa un alivio económico para el bolsillo, motivo por el cual el organismo planea otorgarlo antes del sexto mes del año.
ANSES y el pago del aguinaldo en junio de 2026
El organismo previsional aplicó durante 2026 incrementos mensuales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esos ajustes impactarán en el cálculo del SAC correspondiente al primer semestre. El recibo digital mostrará el monto exacto depositado junto con el haber mensual.
Cómo se calcula el aguinaldo
ANSES explicó que el cálculo del medio aguinaldo se realiza sobre el mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. El organismo toma el 50% de ese ingreso para definir el monto final del SAC. El sistema incorpora dentro de la base de cálculo los aumentos otorgados por movilidad previsional.
ANSES aclaró que los bonos extraordinarios no remunerativos suelen quedar excluidos del cálculo del SAC. El organismo únicamente contempla esos adicionales en caso de existir una disposición oficial específica. El recibo digital permitirá conocer el desglose exacto de cada liquidación. Los beneficiarios podrán revisar desde allí el haber mensual, el monto del aguinaldo y los conceptos incluidos en el pago.
La plataforma oficial de ANSES también mostrará las fechas de acreditación correspondientes a junio. El acceso requiere número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Quiénes cobran aguinaldo de ANSES
ANSES confirmó que el medio aguinaldo alcanzará a distintos grupos incluidos dentro del sistema previsional nacional. El beneficio llegará de manera automática junto con el haber mensual de junio. El pago corresponde a jubilados y pensionados del régimen general administrado por ANSES. El organismo incluirá además a titulares de pensiones no contributivas dentro del cronograma previsto para junio.
Las madres de siete hijos incluidas dentro de las Pensiones No Contributivas cobrarán el aguinaldo, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. ANSES depositará el beneficio directamente en las cuentas bancarias habilitadas. El organismo previsional organizará el calendario según el nivel de ingresos y la terminación del DNI.
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