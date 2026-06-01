ANSES: las fechas de junio en las que cobrarán las AUH

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar para junio: las escalas, según la cantidad de hijos

La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:

Familias con un hijo: $72.250

Familias con dos hijos: $112.936

Familias con tres hijos o más: $149.062

La suma entre la AUH y la Tarjeta Alimentar permite elevar significativamente los ingresos mensuales de muchas familias. El monto final varía según la cantidad de hijos incluidos dentro del beneficio y las prestaciones que cobre cada hogar.

Calendario y fechas de cobro de ANSES para junio de 2026

El calendario de pagos se organiza habitualmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad. En este marco la AUH se organizará bajo las siguientes fechas de cobro:

lunes 8 de junio: DNI terminados en 0

martes 9 de junio: DNI terminados en 1

miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2

jueves 11 de junio: DNI terminados en 3

viernes 12 de junio: DNI terminados en 4

martes 16 de junio: DNI terminados en 5

miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6

jueves 18 de junio: DNI terminados en 7

viernes 19 de junio: DNI terminados en 8

lunes 22 de junio: DNI terminados en 9