Créditos ANSES para trabajadores: qué se sabe hasta ahora

Quiénes podrán pedir créditos ANSES

Por el momento no se sabe la totalidad de la información, pero esta línea de créditos familiar de hasta $400.000 está destinada para trabajadores en relación de dependencia, que no se encuentran alcanzados por el Impuesto a las Ganancias, es decir, que su ingreso no supere los 700 mil pesos. Podrá ser financiado en 24, 36 o 48 cuotas y estará subsidiado del 50% anual. Los créditos estarán disponibles a partir de septiembre.

Montos y cuotas de los créditos ANSES para trabajadores

Cómo solicitar turnos

Entra a la página web de ANSES o la App Mi ANSES.

a la página web de o la App Ingresá a Solicitud de turnos.

a Solicitud de turnos. Seleccioná el trámite que necesitás realizar.

el trámite que necesitás realizar. Elegí la oficina de ANSES y fecha que te convenga.

Al finalizar, el sistema te otorgará una constancia de turno con un número de registro y la información de tu turno.