ANSES paga un extra de $20.000 en mayo: a quiénes corresponde

Por otro lado, un sector de jubilados no podrá acceder al bono de junio.

En qué consiste el extra de $20.000 de ANSES en mayo y cuáles son los requisitos

ANSES se prepara para el pago de un beneficio de $20.000 a los titulares de las Becas Progresar, quienes deben cumplir con requisitos de rendimiento académico y asistencia regular. Este programa, bajo la administración del gobierno de Javier Milei, brinda una ayuda económica mensual a estudiantes de todos los niveles educativos, desde primaria hasta la universidad, con el objetivo de asegurar el acceso y la permanencia en el sistema educativo argentino.

Para solicitar las Becas Progresar y acceder al beneficio de $20.000, se deben cumplir los siguientes requisitos: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país; tener entre 16 y 25 años de edad; no ser titular de jubilaciones, pensiones o retiros; no ser beneficiario de otras becas nacionales; residir en el país; contar con CUIL; y que los ingresos del grupo familiar no superen 3,5 salarios mínimos vitales y móviles.

Además, los beneficiarios deben acreditar una inscripción regular en una institución educativa del sistema educativo nacional para mantener el acceso a este apoyo económico.

ANSES: cuándo cobro el beneficio de las Becas Progresar

Una importante actualización de ANSES para este año es el cambio en la modalidad de pago de las Becas Progresar. A partir de mayo, se implementará un nuevo calendario de pagos con fechas fijas, abandonando la modalidad anterior que se regía por la terminación del DNI.

El inicio de pago está programado para el jueves 23 de mayo, mientras que el plazo final para cobrar será el lunes 10 de junio. Esta nueva disposición busca brindar mayor certeza y organización a los beneficiarios del programa.

El monto del beneficio mensual de las Becas Progresar se mantiene en $20.000, pero se entregan $16.000 inicialmente. El resto se retiene y se otorga en fechas específicas a aquellos titulares que cumplan con los requisitos de regularidad en la asistencia y rendimiento académico.