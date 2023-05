ANSES: quiénes pueden pedir un crédito de hasta $85 mil

Requisitos para el préstamo

Residir en el país.

Ser mayor de 18 años.

Tener menos de 78 años al momento de finalizar el crédito.

Además, es condición que el monto de la cuota mensual no exceda el 20% de los ingresos mensuales de la solicitante.

Tener DNI y CBU a nombre de la titular.

Otros grupos que son compatibles con la línea crediticia son: jubilados y pensionados; titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor o Pensión No Contributiva por Vejez; titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijas e hijos; titulares de PNC por invalidez; titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra y titulares de pensiones del Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos.

¿Cómo sacar un préstamo en Anses?

A continuación paso a paso para solicitar un préstamo a través de la plataforma web Mi Anses:

Ingresar a "Mi Anses" con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Elegí la opción " Créditos ANSES"- Solicitar crédito - Pensión No Contributiva Madre de 7 hijas e hijos Completar la solicitud con tu DNI, CBU donde vas a cobrar, monto del crédito y cantidad de cuotas. Enviar la solicitud y descargar el comprobante.

Para conocer la cantidad de cuotas que restan abonar del préstamo Anses:

Ingresar al sitio web de Anses con CUIL y clave de Seguridad Social. Hacer clic en " Créditos Anses". Luego seleccionar "Consultar monto de la cuota" y la prestación del crédito que corresponda al préstamo que hayan solicitado.

El organismo dirigido por Fernanda Raverta avanza esta semana con el calendario de pagos de mayo para beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Durante este mes, la entidad mantiene vigente un reintegro de hasta $1.000 para cada compra realizada con la tarjeta de débito donde los titulares cobran sus prestaciones sociales.