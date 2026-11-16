La insólita respuesta de un camionero brasileño que circulaba totalmente alcoholizado por una ruta
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lo detectó durante un control en la Ruta 14. Ahora deberá pagar una multa millonaria.
Un camionero brasileño de 66 años fue detectado por agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) mientras circulaba totalmente alcoholizado por la Ruta Nacional 14, a la altura de la provincia de Corrientes. Ahora deberá afrontar una multa millonaria.
El hecho se registró durante un control vehicular en el kilómetro 480, a la altura de la localidad de Bonpland, cuando agentes de la ANSV decidieron detener la marcha de un conductor profesional de nacionalidad brasileña.
Durante la entrevista que se le realizó al chofer, el hombre negó haber consumido bebidas alcohólicas, algo que quedó totalmente desmentido a los pocos segundos cuando se conoció el resultado del test de alcoholemia. Toda la secuencia quedó registrada en un video que captó la reacción del hombre.
“¿Tomó algo?”, le consultó la agente de la ANSV, a lo que el camionero respondió en un portugués casi inentendible. “¿Uva? ¿Vino tomó?”, le consultó nuevamente la inspectora, pero el hombre lo negó de forma contundente.
Apenas un segundo después de su respuesta se conoció el resultado del test de alcoholemia, el cual arrojó que el camionero circulaba por la ruta con 1,89 g/L de alcohol en sangre.
Como consecuencia de la infracción, el conductor brasileño no pudo continuar con su trayecto a bordo del camión y ahora deberá afrontar una sanción económica de 1,7 millones de pesos.
La gravedad del caso radica también en que se trata de un conductor profesional al mando de un vehículo de gran porte. Desde la ANSV remarcaron que conducir bajo los efectos del alcohol afecta los reflejos, la capacidad de reacción y el control del vehículo, lo que al mismo tiempo aumenta considerablemente el riesgo de provocar un siniestro vial.
Los operativos de fiscalización de la ANSV tienen como objetivo prevenir conductas de riesgo y verificar que los vehículos y sus conductores cumplan con la normativa vigente.
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