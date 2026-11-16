La insólita respuesta de un camionero brasileño que circulaba totalmente alcoholizado por una ruta

Como consecuencia de la infracción, el conductor brasileño no pudo continuar con su trayecto a bordo del camión y ahora deberá afrontar una sanción económica de 1,7 millones de pesos.

La gravedad del caso radica también en que se trata de un conductor profesional al mando de un vehículo de gran porte. Desde la ANSV remarcaron que conducir bajo los efectos del alcohol afecta los reflejos, la capacidad de reacción y el control del vehículo, lo que al mismo tiempo aumenta considerablemente el riesgo de provocar un siniestro vial.

Los operativos de fiscalización de la ANSV tienen como objetivo prevenir conductas de riesgo y verificar que los vehículos y sus conductores cumplan con la normativa vigente.