Anuncian lluvias para este lunes en la Ciudad y el Gran Buenos Aires: a qué hora se esperan las tormentas

Pronosticadores del tiempo anuncian lluvias en el AMBA. La buena noticia que llega del Servicio Meteorológico Nacional.

Se vienen las lluvias al AMBA.

Cuando parecía que el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense iba a regalar unos días más de estabilidad, los pronosticadores sorprendieron con un anuncio inesperado: las lluvias podrían regresar antes de lo previsto, incluso en las próximas horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), septiembre marcará además un cambio drástico en las marcas térmicas, con máximas por encima de los 20 grados y mínimas en dos dígitos, anticipando un final de invierno con sabor a primavera.

Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, hay chances de precipitaciones en Capital Federal y el Gran Buenos Aires este mismo lunes 8 de septiembre de 2025, con tormentas principalmente durante las primeras horas de la mañana.

Lluvias en la zona del AMBA.

Sin embargo, otros pronosticadores van más allá y señalan que ya en la noche del domingo, una vez finalizadas las elecciones en la provincia de Buenos Aires, podrían registrarse algunas lloviznas.

Del frío al calor en Buenos Aires

Frío, calor, cambio climático.

Después de varios días con temperaturas muy bajas y lluvias en la región, el panorama empieza a cambiar. Para este martes en el AMBA se espera una marcada suba: la máxima podría llegar a 21 grados y la mínima rondar los 9 grados, con cielo de parcial a algo nublado y vientos del sudoeste. En principio, no habría precipitaciones en esa jornada.

El SMN anticipa que en la segunda semana de septiembre se consolidará la tendencia de ascenso térmico. Pero será hacia la segunda quincena cuando el calor se haga sentir con mayor fuerza, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 30, un escenario que prácticamente dará por finalizado el invierno en Buenos Aires para adentrarse en la primavera.

