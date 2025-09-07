Anuncian lluvias para este lunes en la Ciudad y el Gran Buenos Aires: a qué hora se esperan las tormentas

Sin embargo, otros pronosticadores van más allá y señalan que ya en la noche del domingo, una vez finalizadas las elecciones en la provincia de Buenos Aires, podrían registrarse algunas lloviznas.

Del frío al calor en Buenos Aires

Después de varios días con temperaturas muy bajas y lluvias en la región, el panorama empieza a cambiar. Para este martes en el AMBA se espera una marcada suba: la máxima podría llegar a 21 grados y la mínima rondar los 9 grados, con cielo de parcial a algo nublado y vientos del sudoeste. En principio, no habría precipitaciones en esa jornada.

El SMN anticipa que en la segunda semana de septiembre se consolidará la tendencia de ascenso térmico. Pero será hacia la segunda quincena cuando el calor se haga sentir con mayor fuerza, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 30, un escenario que prácticamente dará por finalizado el invierno en Buenos Aires para adentrarse en la primavera.