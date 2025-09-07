Cambió el pronóstico de lluvias en Buenos Aires: inminente llegada de tormentas en la zona del AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que subirán las temperaturas en el AMBA. Cuándo pueden llegar las lluvias.
Inesperadamente pronosticadores del tiempo están anunciando el regreso de las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense antes de lo previsto, al punto que se producirían en las próximas horas.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la tendencia de aumento de marcas térmicas a partir del inicio de la segunda semana de septiembre, con temperaturas máximas que superarán largamente los 20 grados y mínimas ubicadas en dos dígitos.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el sitio especializado Meteored hay chances de lluvias en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires este mismo lunes 8 de septiembre, con tormentas sobre todo en horas de la madrugada.
Pero otros pronosticadores indican que en la noche de este domingo, ya finalizadas las elecciones en la provincia de Buenos Aires, podría producirse lloviznas.
Del frío al calor en Buenos Aires
Para este martes en el AMABA ya habrá una notoria suba de la temperatura máxima, que podría ubicarse en 21 grados, con un piso de 9. Con un cielo de parcial a algo nublado, el viento soplará del Sudoeste, en una jornada donde tampoco se prevén precipitaciones.
Luego de varios días con temperaturas muy bajas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con lluvias incluidas, subirán fuerte las marcas térmicas, según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y habrá jornadas con mucho calor.
No obstante, el calor llegará en la segunda quincena de septiembre, cerca de la primavera, con días con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que estarán rondando los 30 grados, dando por finalizado el invierno para adentrarse en la nueva temporada.
