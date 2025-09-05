Tras el frío polar suben las temperaturas en Buenos Aires: se viene el calor y máximas de casi 30 grados

Pero el calor llegará en la segunda quincena de septiembre, cerca de la primavera, con días con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que estarán rondando los 30 grados.

image

Lluvias en el AMBA

lluvias bien Se esperan lluvias para la jornada de hoy.

Según el sitio Meteored, las lluvias volverán a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires el miércoles de que viene, 10 de septiembre de 2025, con precipitaciones que por ahora serían débiles.

Para el resto de la semana no habría lluvias en la zona del AMBA y a partir del miércoles que viene comenzarán a subir las marcas térmicas, sobre todo las temperaturas mínimas.

Cuándo empieza oficialmente la primavera

dia primavera parque centenario Días soleados y con temperaturas agradables.

El clima se pone a tono, los días se alargan y el espíritu de la estación del amor invade el aire. ¿Pero cuándo empieza realmente la primavera en Argentina? Te contamos la hora exacta del evento astronómico que lo confirma todo.

El 21 de septiembre es una fecha grabada a fuego en el calendario de los argentinos: es el Día del Estudiante, el día de los picnics y los festejos. Pero, ¿sabías que no es necesariamente el día en que la primavera comienza de manera oficial? Este año, el cambio de estación tiene una fecha y hora específicas que marcan el evento astronómico conocido como equinoccio.

Equinoccio de primavera: el fenómeno que lo define todo

Primavera Este año el equinoccio de primavera será el 22 de septiembre.

El equinoccio, que en latín significa "noche igual", es el momento en que el Sol está directamente sobre el ecuador de la Tierra. Este fenómeno hace que, por única vez en el año, el día y la noche tengan exactamente la misma duración en todos los puntos del planeta. Es el punto de partida para que los días se alarguen gradualmente en el hemisferio sur, anunciando la llegada del clima cálido.

Para la Argentina, el inicio de la primavera de este 2025 se da de forma precisa el martes 23 de septiembre a las 02:03 de la madrugada. A partir de ese momento, la estación se instala oficialmente, dejando atrás al frío invierno.

¿Qué nos espera en esta primavera?

primavera

Los expertos señalan que las temperaturas serán más cálidas, aunque los cambios climáticos traerán variabilidad. Se esperan días de sol ideales para disfrutar al aire libre, pero también se podrían presentar lluvias y tormentas aisladas. Las flores comenzarán a abrirse, los paisajes se vestirán de verde y la gente saldrá a las calles a disfrutar de la energía renovada de la estación.

Así que, si bien el 21 de septiembre será un día de fiesta, el verdadero cambio astronómico ocurrirá un par de días después.