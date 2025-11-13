Anuncian una inminente ola de calor en Buenos Aires: cuánto subirán las temperaturas y cuándo llega el alivio
El Servicio Meteorológico Nacional ya alerta por una seguidilla de jornadas con altas temperaturas en el AMBA. Cómo estará el clima.
Luego de lo que fue un martes con lluvias y tormentas, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transcurre con buenas condiciones del clima, pero se espera una inminente ola de calor, con temperaturas por encima de la media para la época, lo que derivará en nuevas precipitaciones, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el organismo prevé al menos dos días con una térmica que hará sentir el calor en la región, afectando también a otras provincias del centro del país, como La Pampa, Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
Para Buenos Aires, la semana continúa este jueves con cielo entre despejado y ligeramente nublado, y marcas térmicas que se mantienen entre 8 grados de mínima y 27 de máxima.
Qué días se espera calor y temperaturas de más de 30 grados en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el viernes y sábado serán los días de ascenso térmico, a la espera del alivio que llegaría con nuevas precipitaciones.
Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo entre algo y ligeramente nublado durante el día; pasando a parcialmente nublado en la noche y acompañado de temperaturas que rondarán entre 15 y 30 grados.
Del mismo modo, el sábado tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas que oscilarán entre 18 grados de mínima y 31 de máxima, siendo la jornada más calurosa de la semana.
Alivio al calor: cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires
Desde el domingo comenzaría el alivio a las temperaturas, con marcas de entre 17 y 27 grados, pero luego de una mañana y madrugada con tormentas. El clima tendería a mejorar en horas de la tarde, con cielo mayormente nublado.
El lunes también tendría buenas condiciones del tiempo, con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada y temperaturas que rondarían entre 10 y 25 grados.
