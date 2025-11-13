Anuncian una inminente ola de calor en Buenos Aires: cuánto subirán las temperaturas y cuándo llega el alivio

Para cerrar la semana, el viernes se anticipa con cielo entre algo y ligeramente nublado durante el día; pasando a parcialmente nublado en la noche y acompañado de temperaturas que rondarán entre 15 y 30 grados.

smn (4) Calor en Buenos Aires. Las temperaturas según el Servicio Meteorológico Nacional.

Del mismo modo, el sábado tendría cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, y nublado en la tarde y noche; con marcas térmicas que oscilarán entre 18 grados de mínima y 31 de máxima, siendo la jornada más calurosa de la semana.

Alivio al calor: cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires

Desde el domingo comenzaría el alivio a las temperaturas, con marcas de entre 17 y 27 grados, pero luego de una mañana y madrugada con tormentas. El clima tendería a mejorar en horas de la tarde, con cielo mayormente nublado.

El lunes también tendría buenas condiciones del tiempo, con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada y temperaturas que rondarían entre 10 y 25 grados.