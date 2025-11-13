Trágico incendio en un hotel familiar de Caballito: al menos un muerto

incendio caballito hotel

El incidente requirió el despliegue de ocho dotaciones de bomberos y se suma a la emergencia del día anterior, donde una explosión y fuga de gas en la calle Riglos, también en Caballito, generó llamas de 12 metros y dejó un herido grave. La recurrencia de los siniestros mantiene la preocupación en el barrio porteño.