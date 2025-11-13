Trágico incendio en un hotel familiar de Caballito: al menos un muerto
Un hombre de 30 años falleció este jueves en el marco del segundo siniestro en menos de 24 horas en ese barrio porteño. Cinco personas fueron asistidas por el SAME.
El barrio porteño de Caballito sufrió una nueva tragedia: un incendio fatal se registró este jueves en un hotel familiar de cuatro pisos, marcando el segundo incidente grave en la zona en menos de 24 horas, aunque en este caso se registró una víctima fatal.
Se trata de un hombre de 30 años que murió a causa del siniestro, desarrollado en la Avenida Avellaneda 371.
Fuentes del SAME informaron que, además de la víctima mortal, otras cuatro personas debieron ser atendidas en el lugar por personal de salud. Un quinto hombre fue trasladado al hospital Durand con un diagnóstico de inhalación de humo.
El foco del fuego se concentró en el primer piso del alojamiento, afectando un área reducida (1 metro x 1 metro x 1.50 metros de alto) donde ardían prendas de vestir. El fuego fue controlado rápidamente con un extintor de PQS.
El incidente requirió el despliegue de ocho dotaciones de bomberos y se suma a la emergencia del día anterior, donde una explosión y fuga de gas en la calle Riglos, también en Caballito, generó llamas de 12 metros y dejó un herido grave. La recurrencia de los siniestros mantiene la preocupación en el barrio porteño.
NOTA EN DESARROLLO
