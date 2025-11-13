Golpe al narcotráfico en Rosario: detuvieron a Brian Bilbao y secuestraron casi una tonelada cocaína
Bilbao tenía el puesto de segundo prófugo más buscado de la provincia de Santa Fe, hasta que fue interceptado al aterrizar en la provincia de Buenos Aires.
Personal de Gendarmería Nacional, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y efectivos policiales lograron detener el martes de esta semana en la provincia de Buenos Aires a Brian Walter Bilbao, el segundo prófugo más buscado de Santa Fe debido a su actividad en el narcotráfico.
Bilbao, de 47 años, es oriundo de Rosario y se lo señala como responsable de vuelos clandestinos para el transporte de drogas desde Bolivia, en particular de cocaína. De hecho, fue interceptado cuando trasladaba 956 kilogramos de cocaína en una camioneta.
El arresto de Bilbao, sobre quien el gobierno de Santa Fe ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos por datos sobre su paradero, se produjo en la localidad de Pavón, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, a donde logró llegar tras aterrizar con un vuelo ilegal en una pista clandestina de aterrizaje en Pergamino.
En el caso interviene la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) a través de su Regional NEA, a cargo del fiscal Matías Scilabra, el fiscal coadyuvante Matías Álvarez y el auxiliar fiscal Santiago Iglesias, informó este jueves el sitio Fiscales.
La principal hipótesis de la fiscalía es que la cocaína habría sido ingresada al país en una o más aeronaves, las cuales se valieron de la utilización de rutas aéreas no autorizadas y una pista clandestina de aterrizaje ubicada en un campo en la localidad de Maguire, partido de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
Se espera que Bilbao, apodado "Patoruzek", responda en una causa radicada en el Juzgado Federal N°3 de Rosario en la que se lo acusa de ser el jefe de una banda dedicada al narcotráfico, tanto al transporte de droga en vuelos clandestinos con avionetas como al supuesto lavado de dinero posterior a su venta.
En la misma causa ya fueron condenados cinco acusados, mientras otras 21 personas esperan ser juzgadas por cargos también vinculados al narcotráfico, entre ellas, el hermano de "Patoruzek", llamado Waldo Alexis Bilbao.
El "otro" Bilbao fue detenido el 12 de septiembre pasado cuando intentaba escapar por los ductos de las cañerías de un complejo de departamentos sociales ubicado en el céntrico barrio Martin de Rosario, pero los efectivos policiales lo capturaron de todos modos.
