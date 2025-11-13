Golpe al narcotráfico en Rosario: detuvieron a Brian Bilbao y secuestraron casi una tonelada cocaína

Se espera que Bilbao, apodado "Patoruzek", responda en una causa radicada en el Juzgado Federal N°3 de Rosario en la que se lo acusa de ser el jefe de una banda dedicada al narcotráfico, tanto al transporte de droga en vuelos clandestinos con avionetas como al supuesto lavado de dinero posterior a su venta.

Brian Bilbao detenido cocaina

En la misma causa ya fueron condenados cinco acusados, mientras otras 21 personas esperan ser juzgadas por cargos también vinculados al narcotráfico, entre ellas, el hermano de "Patoruzek", llamado Waldo Alexis Bilbao.

El "otro" Bilbao fue detenido el 12 de septiembre pasado cuando intentaba escapar por los ductos de las cañerías de un complejo de departamentos sociales ubicado en el céntrico barrio Martin de Rosario, pero los efectivos policiales lo capturaron de todos modos.