Apareció la adolescente de 13 años que se había ausentado tras salir del colegio en Palermo
La chica fue encontrada sana y salva en José C. Paz. Ella misma avisó a su mamá donde se encontraba.
S., de 13 años fue encontrada sana y salva tras varias horas de intensa búsqueda en la Ciudad de Buenos Aires. La adolescente permanecía desaparecida desde la tarde del miércoles, tras salir de su colegio en Palermo.
Según informó C5N, S. se había dirigido a José C. Paz pero se perdió y no supo cómo volver a su casa. La adolescente buscó a un policía y se comunicó con su mamá para poder regresar. La familia no reveló cuál fue el motivo por el que la adolescente se fue hasta el partido bonaerense pero manifestaron que se encuentra en buen estado.
La alerta sobre su paradero se activó en la tarde del miércoles cuando la joven se fue de la escuela alrededor de las 16:20 en la zona de las calles Armenia y Paraguay, y no volvió a su domicilio. Los datos difundidos revelaron que la adolescente llevaba un pantalón de pijama negro con estrellas blancas, una campera azul marino y borcegos negros.
La pronta resolución del hecho devolvió la tranquilidad a sus allegados tras los momentos de desesperación vividos durante toda la jornada. La intervención de los equipos especializados de la fuerza porteña resultó fundamental para resolver el caso en pocas horas y garantizar la integridad física de la adolescente.
Encontraron a una adolescente que había desaparecido tras discutir con su madre en Mar del Plata
El lunes 14 de septiembre a las 20:20, L.A.D. había sido vista por última vez, tras salir de su casa sin aviso después de discutir con su mamá. Desde ese momento, la familia comenzó una intensa búsqueda, que afortunadamente terminó de la mejor manera: la joven ya está en la casa.
La tía de la adolescente le había contado a ese medio que su hermana "trabaja todos los días desde las 3 de la mañana a las 4 de la tarde" y que "desde el colegio le mandaron un mensaje avisando que L.A.D. no había ido a clases y se estaba rateando".
Por eso, cuando la chica volvió a su casa, la madre la retó. "Le sacó el celular y a la media hora se fue a la iglesia", había contado su tía y reveló que poco después supieron que "se había ido". Radicaron la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 5ta y empezaron a buscarla por todos lados.
Afortunadamente, la familia confirmó que la adolescente se comunicó con una de sus hermanas y que se encontraron con ella. "Está sana y salva", revelaron.
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