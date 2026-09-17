Apareció la adolescente de 13 años que se había ausentado tras salir del colegio en Palermo

La tía de la adolescente le había contado a ese medio que su hermana "trabaja todos los días desde las 3 de la mañana a las 4 de la tarde" y que "desde el colegio le mandaron un mensaje avisando que L.A.D. no había ido a clases y se estaba rateando".

Por eso, cuando la chica volvió a su casa, la madre la retó. "Le sacó el celular y a la media hora se fue a la iglesia", había contado su tía y reveló que poco después supieron que "se había ido". Radicaron la denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 5ta y empezaron a buscarla por todos lados.

Afortunadamente, la familia confirmó que la adolescente se comunicó con una de sus hermanas y que se encontraron con ella. "Está sana y salva", revelaron.