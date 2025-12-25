Festejos de Navidad: 18 personas heridas por pirotecnia en la Ciudad

pirotecnia 1.jpg

Por su parte, el Hospital Santa Lucía atendió a otros siete pacientes. Uno de ellos debió ser sometido a una intervención quirúrgica por lesiones consideradas menores, mientras que el resto no necesitó internación. En tanto, el Hospital de Quemados informó la atención de una menor de edad con heridas leves, lo que volvió a poner el foco en el impacto de la pirotecnia sobre niños, niñas y adolescentes.