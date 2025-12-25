"Ninguna mesa vacía en Navidad": miles de personas participaron de cenas solidarias en plazas de todo el país
Organizaciones sociales y militantes desplegaron una amplia red de voluntarios para garantizar una cena de Nochebuena a personas en situación de calle y familias vulnerables.
La Navidad volvió a ser una fecha de fuerte movilización social en distintos puntos del país a partir de una nueva edición de la iniciativa conocida como “Ninguna Familia sin Navidad”. Organizaciones sociales, movimientos populares y espacios militantes organizaron cenas masivas al aire libre con el objetivo de acompañar a personas en situación de calle y a familias que atraviesan contextos de extrema vulnerabilidad económica.
El encuentro más numeroso se desarrolló en la Plaza del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, donde miles de voluntarios trabajaron desde horas tempranas en la preparación de alimentos, el armado de mesas y la organización logística de una cena que se repite año tras año. Militantes de Argentina Humana, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande encabezaron la convocatoria, que volvió a reunir a una gran cantidad de personas en una de las noches más simbólicas del calendario.
A través de redes sociales, desde Argentina Humana difundieron imágenes de los preparativos y destacaron el esfuerzo colectivo detrás de la iniciativa. “Miles de voluntarios ya están trabajando para garantizar la cena de Navidad para personas en situación de calle en el Congreso”, señalaron en un mensaje acompañado por un video que mostró el despliegue en la plaza. A diferencia de ediciones anteriores, en este 2025 la propuesta no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires y se replicó de manera simultánea en múltiples ciudades del país.
En la provincia de Buenos Aires, se realizaron cenas de Nochebuena en plazas centrales de localidades como Moreno, Pergamino y Necochea. Además, durante los días previos, ya se habían llevado adelante encuentros similares en La Plata, Maquinista Savio, Pilar, Ciudadela, Caseros, San Justo y Mar del Plata, ampliando el alcance territorial de la iniciativa. También se habían concretado cenas navideñas en Vicente López, San Martín y Lomas de Zamora.
Desde la organización remarcaron que el espíritu de la propuesta no se limita únicamente a la entrega de un plato de comida, sino que busca generar un espacio de encuentro, contención y reconocimiento para quienes suelen quedar al margen de las celebraciones tradicionales. “Los trabajadores de la economía popular se ponen a la cabeza de garantizar la cena navideña de los excluidos”, expresaron en otro mensaje, en alusión al rol central que cumplen los movimientos sociales en este tipo de acciones.
La agenda solidaria no se agota con la Nochebuena. Según informaron desde Argentina Humana, a partir de los días posteriores a Navidad continuarán organizándose cenas alusivas en distintos distritos, entre ellos San Fernando, Burzaco, Morón, Merlo, General Rodríguez y Esteban Echeverría. En un contexto económico complejo, la iniciativa volvió a poner en primer plano la importancia de la organización comunitaria y la solidaridad como respuesta frente a la exclusión social.
"Ninguna mesa vacía en Navidad"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario