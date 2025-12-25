"Ninguna mesa vacía en Navidad": miles de personas participaron de cenas solidarias en plazas de todo el país

Ninguna mesa vacía en Navidad 3

A través de redes sociales, desde Argentina Humana difundieron imágenes de los preparativos y destacaron el esfuerzo colectivo detrás de la iniciativa. “Miles de voluntarios ya están trabajando para garantizar la cena de Navidad para personas en situación de calle en el Congreso”, señalaron en un mensaje acompañado por un video que mostró el despliegue en la plaza. A diferencia de ediciones anteriores, en este 2025 la propuesta no se limitó a la Ciudad de Buenos Aires y se replicó de manera simultánea en múltiples ciudades del país.