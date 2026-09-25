Mendoza: un chico de 13 años quiso escapar tras cometer un presunto robo y lo atropellaron

En el video, se llegan a escuchar las frenadas de los autos y hasta la expresión del testigo cuando se produjo el atropello. “¡No, lo pisó! ¡Lo mató”, dice el hombre.

Tras el incidente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó hasta el lugar y asistió al menor. Los médicos constataron que había sufrido politraumatismos graves y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Humberto Notti.

El adolescente permanece internado bajo atención médica y, según el último parte difundido por el hospital, se encuentra estable y en observación. Además, cuenta con una consigna policial en el centro de salud.

La fiscal Mariana Gutiérrez, de la Oficina Fiscal de Guaymallén, interviene en la causa y ordenó las medidas correspondientes, incluida una consigna policial en el nosocomio. La funcionaria calificó el expediente como lesiones culposas graves.