Mendoza: un chico de 13 años quiso escapar tras cometer un presunto robo y lo atropellaron
Ocurrió en el Acceso Este, frente al shopping de Guaymallén. El menor está en grave estado. Investigan si había robado a un repartidor
Un adolescente de 13 años pelea por su vida luego de ser violentamente atropellado mientras intentaba escapar luego de un presunto robo en Guaymallén, Mendoza. Tras el accidente, fue trasladado al Hospital Humberto Notti, donde permanece internado en terapia intensiva.
El hecho ocurrió el miércoles por la noche sobre el Acceso Este, frente a un centro comercial, y quedó registrado por un testigo que presenció la secuencia y la filmó.
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, todo comenzó cuando el adolescente habría intentado robarle la moto a un repartidor en las inmediaciones de un barrio de la zona. Después del episodio, varios trabajadores de delivery comenzaron a perseguirlo.
Durante la huida, el chico logró subir a un colectivo, pero los repartidores lo alcanzaron y lo hicieron bajar. En ese momento se produjo un forcejeo y el sospechoso volvió a escapar a pie, pero un Peugeot 408 que circulaba de este a oeste, conducido por G.G.G., un hombre de 61 años, atropelló al chico cuando cruzó de forma repentina la calzada.
Las imágenes son estremecedoras y reflejan la fuerza con la que fue atropellado. Prácticamente no se advierte en el momento en que lo atropella, debido a la velocidad a la que iba el auto. Apenas logra escucharse la voz de un testigo que dice “lo mató” y el sonido del impacto.
En el video, se llegan a escuchar las frenadas de los autos y hasta la expresión del testigo cuando se produjo el atropello. “¡No, lo pisó! ¡Lo mató”, dice el hombre.
Tras el incidente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó hasta el lugar y asistió al menor. Los médicos constataron que había sufrido politraumatismos graves y dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Humberto Notti.
El adolescente permanece internado bajo atención médica y, según el último parte difundido por el hospital, se encuentra estable y en observación. Además, cuenta con una consigna policial en el centro de salud.
La fiscal Mariana Gutiérrez, de la Oficina Fiscal de Guaymallén, interviene en la causa y ordenó las medidas correspondientes, incluida una consigna policial en el nosocomio. La funcionaria calificó el expediente como lesiones culposas graves.
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