Madres del Dolor pidió que Mauro Icardi y "La China" Suárez recapaciten sobre su actitud

Finalmente, Viviam Perrone declaró: “El último video que hizo ella es una burla porque dice: ‘¿Y ahora sí está bien?’. Se burla de la sanción que les aplicaron, como si no les importara nada. Ellos todavía no entendieron la seriedad de lo que hicieron y la gente que los sigue, tampoco".

El video de la China Suárez que provocó la inhabilitación de Mauro Icardi para conducir

El episodio comenzó durante el fin de semana, cuando Suárez publicó en sus historias de Instagram un video al ritmo de “Training Season”, de Dua Lipa. En las imágenes, ella sacaba medio cuerpo por la ventanilla del auto de Icardi mientras el vehículo estaba en movimiento.

La secuencia generó repercusiones inmediatas: el Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó preventivamente al delantero y constató que la licencia de conducir argentina de Icardi se encontraba vencida desde 2019. Según el organismo, la medida tuvo su origen en la conducta vial registrada —cinturón de seguridad mal colocado, acompañante sin cinturón y asomada por la ventanilla— independientemente de la situación de su licencia.

Ante la ola de críticas, Suárez no se retractó. En cambio, publicó una segunda historia con el texto “así mejor”, en la que recreaba el mismo trend pero a bordo del auto de juguete de su hijo Amancio, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. El niño de 6 años iba al volante del pequeño vehículo en la entrada de la propiedad conocida como “La Casa de los Sueños”, mientras ella hacía la coreografía desde el asiento trasero.