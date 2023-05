Los electrodomésticos que generaron una revolución en el hogar Algunas tecnologías, artículos y accesorios han sido tan revolucionarios que crearon una nueva forma de concebir al producto en sí. Por poner un ejemplo, cuesta mucho pensar en un celular a la venta actualmente que no sea "touch screen", es decir, de pantalla táctil. Pues bien, no todos lo recuerdan pero antes los celulares no eran así, sino que con los botones, digitales o analógicos, debíamos hacer todas las tareas. Fue tal vez el Iphone de Apple el que hizo masiva la tecnología que hoy todos conocemos. Lo mismo sucedió con los televisores (la mayoría de los que se ofrecen en tiendas son "smart"), con los aires acondicionados (prácticamente todos son split y frío/calor) y así la lista es interminable.