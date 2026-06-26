ARA San Juan: la defensa de un exoficial de la Armada pidió la absolución

“¿Por qué se perdió el control? ¿El evento ocurrió antes e hizo que perdieran el control? No lanzaron la radiobaliza, una balsa ni hubo aceite. No soplaron los tanques. Hemos escuchado acá lo sencillo que era accionar esos mecanismos. No se hizo nada”. ”Evidentemente hubo algo que los atrapó, que los incapacitó. Pero no sabemos qué fue. Y si no sabemos qué fue, no podemos cargarle la culpa a nadie”, sostuvo el letrado.

Vigliero pidió la nulidad de la acusación de la fiscalía que esta semana pidió penas de hasta cinco años de prisión.

“Si yo no conozco cómo desemboca el hecho, ¿cómo hago para determinar qué es lo que debió evitar?”, se preguntó el abogado al rebatir los argumentos de la fiscalía sobre que el hecho pudo haberse evitado.

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“Ulises contemporáneo”

En un tramo de su alegato, Vigliero se refirió a Villamide como un “Ulises contemporáneo”, uno de los héroes de la mitología griega que quería volver tras las batallas, lo que provocó la reacción de la querella mayoritaria.

Villamide, era capitán de Navío, se desempeñaba como Comandante de la Fuerza de Submarinos. Fue destituido de la Armada Argentina por el Consejo de Guerra en 2021.

En un comunicado, la querella representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias sostuvieron que “ los 44 tripulantes del ARA San Juan también querían volver a casa. No volvieron”

“No por el destino ni por la fatalidad. No volvieron porque quienes tenían el deber de garantizar la seguridad del buque no lo hicieron. Villamide recibió cada una de las alarmas: La navegación premonitoria de Julio/17, la auditoría de la ARA San Juan, los pedidos de ingreso a dique seco, los informes de novedades y limitaciones Y en todo el año 2017 no realizó ni una sola inspección de seguridad de la unidad ni acción positiva”.

“La defensa comparó a Villamide con Ulises, pero olvidó que todos sus remeros (tripulación) mueren”. “La querella de familiares no viajamos durante meses a Río Gallegos para escuchar mitología griega. Vinimos a buscar justicia. Y la prueba producida en este debate la fundamenta”, remarcaron las letradas querellantes.

En tanto el abogado Vigliero se apoyó en la declaración de testigos, oficiales superiores, que dijeron que nada anticipaba la tragedia.

Uno de los ejes del alegato de Vigliero estuvo relacionado con la válvula ECO-19, el mecanismo del sistema de ventilación señalado como la vía por la que ingresó el agua de mar al tanque de baterías.

Durante el debate se discutió una prueba de homogeneización de atmósfera realizada en julio de 2017, para la cual un comandante habría ordenado abrirla.

La Fiscalía en su alegato sostuvo que ese antecedente debió activar mayores controles por parte de Villamide.

Pero la defensa respondió que no se pudo determinar si el ingreso de agua se produjo por una falla del mecanismo, por una obstrucción, por una apertura deliberada o por un error de operación.

“Si funcionaba mal, ¿funcionó mal selectivamente dos veces en dos años?”, preguntó Vigliero.

“¿Lo obstruyó algo? ¿Un alga? No lo sabemos. ¿Se abrió para hacer una prueba? No lo sabemos. ¿No la cerraron correctamente? No lo sabemos”.

“No hay nada que Claudio Villamide hubiera podido hacer para evitar el desenlace de la válvula ECO-19, que estaba puesta a nueva y que estaba dentro del plazo para su recorrido”, concluyó el letrado.

En distintos pasajes, Vigliero utilizó el recurso del “síndrome del diario del lunes”. “Los juicios no se llevan adelante con emociones y las sentencias no se escriben con lágrimas”, dijo en uno de los pasajes más enfáticos”. “Los juicios se llevan adelante con pruebas”, remarcó Vigliero al tribunal presidido por el juez Mario Reynaldi.

En la semana, las abogadas Carreras y Arias remarcaron que el juicio permitió reconstruir cómo funcionó la cadena de mando naval y expusieron una serie de incumplimientos que, según afirmaron, dejaron a la tripulación en una situación de vulnerabilidad.

La fiscalía también solicitó penas de entre tres a cuatro años de prisión para los cuatro acusados. Los fiscales señalaron que se permitió que el ARA San Juan zarpara en un “estado de alistamiento precario” y en “deficientes condiciones de mantenimiento”