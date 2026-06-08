Fin de semana extra largo: no hay clases ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes por una inopinada razón

La medida fue comunicada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector. Tras el feriado del lunes 15, se llevará adelante un paro universitario de cuatro días, por lo que no se dictarán clases en ninguno de los establecimientos. Asimismo, se organizarán clases públicas en distintos puntos del país el 9 de junio. Los estudiantes tendrán una suerte de fin de semana extra largo indeseado.