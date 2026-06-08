Fin de semana extra largo: no hay clases ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes por una inopinada razón
Tras el feriado del lunes, se confirmó que no habrá clases en las universidades durante toda la semana debido a un masivo paro docente en todo el país.
Los estudiantes universitarios de todo el país no tendrán clases durante la próxima semana debido a una nueva medida de fuerza. Frente al reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios docentes anunciaron un cese de actividades que se llevará adelante del 16 al 20 de junio.
Cómo afectará el paro docente universitario a las clases
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La medida fue comunicada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector. Tras el feriado del lunes 15, se llevará adelante un paro universitario de cuatro días, por lo que no se dictarán clases en ninguno de los establecimientos. Asimismo, se organizarán clases públicas en distintos puntos del país el 9 de junio. Los estudiantes tendrán una suerte de fin de semana extra largo indeseado.
En los últimos días, los rectores del CIN se reunieron con el subsecretario de Políticas Universitarias (SPU), Alejandro Álvarez, donde el Gobierno propuso un incremento salarial cercano al 24% para este año. No obstante, esto todavía no fue oficializado por las diferencias en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.
Respecto a los reclamos salariales, el gremio detalló: “Cuando haya una oferta formal esta será llevada a consulta para que decida el conjunto de la docencia de las universidades nacionales, por lo que el Plenario se declaró en estado de alerta y sesión permanente”.
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