ARCA: cómo podría afectar la Ley de Inocencia Fiscal a los monotributistas
La normativa modifica aspectos centrales del Régimen Penal Tributario y del Impuesto a las Ganancias, y también genera efectos a los monotributistas.
La nueva ley busca dejar atrás un esquema histórico en el que el fisco partía de la presunción de evasión y avanzar hacia un modelo basado en la presunción de inocencia, donde será ARCA quien deba demostrar irregularidades. Este giro conceptual impacta en los controles, en la utilización de fondos no declarados y en la forma en que se justifican consumos y patrimonios.
Cuál es el objetivo de la Ley de Inocencia Fiscal
La Ley de Inocencia Fiscal, ya aprobada por el Congreso, tiene como objetivo central modificar el paradigma de la fiscalización tributaria en Argentina, estableciendo que los contribuyentes sean considerados inocentes hasta que el Estado pruebe lo contrario.
Uno de los ejes principales de la norma es permitir que quienes incurrieron en informalidad como consecuencia del contexto económico puedan ingresar esos fondos al circuito formal sin persecución penal, siempre que se encuadren dentro de los parámetros establecidos.
De este modo, el Gobierno apunta a generar mayor previsibilidad, seguridad jurídica y confianza, incentivando la formalización de la economía y concentrando los recursos de control en los casos de evasión considerados relevantes.
Los cambios que implica esta nueva ley
La Ley de Inocencia Fiscal introduce una serie de modificaciones clave que redefinen el accionar de ARCA y el alcance de las sanciones tributarias:
-
Presunción de inocencia del contribuyente: ARCA ya no podrá suponer evasión sin pruebas concretas.
Actualización de los umbrales penales del Régimen Penal Tributario:
-
Evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión agravada: de $15 millones a $1.000 millones.
Facturas apócrifas: de $1,5 millones a $100 millones.
Evasión en Seguridad Social: de $200.000 a $7 millones.
-
Reducción de los plazos de prescripción, que pasan de cinco a tres años si la declaración jurada fue presentada en tiempo y forma.
Aumento de multas por incumplimientos formales, con sanciones de hasta $220.000 para personas humanas y $440.000 para sociedades.
En este nuevo escenario, muchas causas penales tributarias quedarían sin efecto, permitiendo que el fisco enfoque su accionar en maniobras de evasión de mayor magnitud.
¿Cómo impacta en los monotributistas?
Si bien los monotributistas no están alcanzados de forma directa por el Régimen Simplificado de Ganancias ni por los cambios en Ganancias tradicionales, la ley genera un efecto indirecto relevante:
-
Se reduce la presión fiscal basada en presunciones.
Se limita la posibilidad de fiscalizaciones retroactivas extensas.
Se fortalece la idea de que el consumo no será automáticamente interpretado como evasión.
Se brinda mayor previsibilidad para quienes evalúan pasar al régimen general en el futuro.
Además, el cambio de criterio en la fiscalización podría traducirse en controles más focalizados y menos arbitrarios, un aspecto especialmente valorado por pequeños contribuyentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario