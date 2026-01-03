ARCA: cómo podría afectar la Ley de Inocencia Fiscal a los monotributistas

Presunción de inocencia del contribuyente : ARCA ya no podrá suponer evasión sin pruebas concretas.

Actualización de los umbrales penales del Régimen Penal Tributario: Evasión simple: de $1,5 millones a $100 millones. Evasión agravada: de $15 millones a $1.000 millones. Facturas apócrifas: de $1,5 millones a $100 millones. Evasión en Seguridad Social: de $200.000 a $7 millones.

Reducción de los plazos de prescripción , que pasan de cinco a tres años si la declaración jurada fue presentada en tiempo y forma.

Aumento de multas por incumplimientos formales, con sanciones de hasta $220.000 para personas humanas y $440.000 para sociedades.

En este nuevo escenario, muchas causas penales tributarias quedarían sin efecto, permitiendo que el fisco enfoque su accionar en maniobras de evasión de mayor magnitud.

¿Cómo impacta en los monotributistas?

Si bien los monotributistas no están alcanzados de forma directa por el Régimen Simplificado de Ganancias ni por los cambios en Ganancias tradicionales, la ley genera un efecto indirecto relevante:

Se reduce la presión fiscal basada en presunciones.

Se limita la posibilidad de fiscalizaciones retroactivas extensas.

Se fortalece la idea de que el consumo no será automáticamente interpretado como evasión .

Se brinda mayor previsibilidad para quienes evalúan pasar al régimen general en el futuro.

Además, el cambio de criterio en la fiscalización podría traducirse en controles más focalizados y menos arbitrarios, un aspecto especialmente valorado por pequeños contribuyentes.