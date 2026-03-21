ARCA: las modificaciones que habrá en el monotributo a partir de marzo

Por qué aumentó el monotributo en marzo

El Monotributo aumentó porque se actualiza automáticamente para mantenerse al ritmo de la inflación. ARCA utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia para calcular estos ajustes.

El incremento del 14,29% que se empezó a aplicar en marzo corresponde a la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2024. Este sistema de actualización se realiza dos veces al año, en marzo y septiembre, tomando siempre la variación de precios del semestre anterior.

El objetivo es que los valores del régimen no pierdan vigencia frente al aumento de los precios, aunque esto implica que los contribuyentes enfrenten subas periódicas en sus cuotas. La próxima revisión será en septiembre, con nuevos ajustes según la inflación del primer semestre de 2025.