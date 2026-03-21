ARCA: las modificaciones que habrá en el monotributo a partir de marzo
El organismo anunció un incremento del 14,29% en las cuotas mensuales del Monotributo para el tercer mes del año. Conocé cuánto se paga y por qué aumentó.
Desde marzo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó una actualización del Monotributo que afecta a millones de trabajadores independientes. Las cuotas mensuales aumentan un 14,29% y los límites de facturación de cada categoría se ajustan según la inflación.
De esta manera, muchos contribuyentes deberán pagar montos mayores y verificar en qué categoría se encuentran tras la recategorización realizada en febrero.
Cuánto se paga de monotributo desde marzo en cada categoría
La categoría inicial, A, tiene ahora un valor de $42.386,74 por mes, mientras que la B subió a $48.250,78 mensuales. En la categoría C, el monto depende del tipo de actividad: los prestadores de servicios deben abonar $56.501,85, mientras que quienes comercializan bienes pagan $55.227,06.
Todas las categorías intermedias aplican el mismo aumento del 14,29% sobre los valores que estaban vigentes hasta febrero. En los niveles más altos del régimen, como la categoría K, también hay diferencias según la actividad: los servicios pagan $1.381.687,90 mensuales y la venta de bienes $600.879,51.
El pago mensual del Monotributo combina tres componentes: la parte impositiva, el aporte jubilatorio y la obra social, que juntos determinan el total a abonar según la categoría y actividad de cada contribuyente.
Por qué aumentó el monotributo en marzo
El Monotributo aumentó porque se actualiza automáticamente para mantenerse al ritmo de la inflación. ARCA utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como referencia para calcular estos ajustes.
El incremento del 14,29% que se empezó a aplicar en marzo corresponde a la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2024. Este sistema de actualización se realiza dos veces al año, en marzo y septiembre, tomando siempre la variación de precios del semestre anterior.
El objetivo es que los valores del régimen no pierdan vigencia frente al aumento de los precios, aunque esto implica que los contribuyentes enfrenten subas periódicas en sus cuotas. La próxima revisión será en septiembre, con nuevos ajustes según la inflación del primer semestre de 2025.
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