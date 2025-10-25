ARCA: los nuevos planes de pago confirmados que beneficiarán a los contribuyentes

Reducción de los pagos a cuenta, según el tipo de contribuyente

En cuanto a los porcentajes del plan excepcional de pago, ARCA estableció reducciones significativas: para las pymes, el pago inicial baja del 10 % al 5 %; las medianas empresas verán una disminución del 15 % al 10 %, mientras que las grandes compañías deberán abonar un 15 %, frente al 20 % anterior.

Según el organismo, estas modificaciones buscan acompañar a todos los sectores productivos en el actual contexto económico. Las nuevas condiciones entrarán en vigencia el lunes 3 de noviembre.

Más plazo para regularizar Ganancias

Por último, a través de la Resolución General 5775/2025, ARCA amplió los plazos para que los contribuyentes puedan adherirse al régimen de facilidades de pago destinado a regularizar el saldo del Impuesto a las Ganancias.

Con esta modificación, la inscripción al régimen podrá realizarse hasta el 28 de noviembre de 2025, o hasta el último día del quinto mes posterior al vencimiento de la declaración jurada. Esta medida cubre los ejercicios cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, incluyendo los intereses asociados a anticipos y las multas derivadas de declaraciones juradas rectificativas.