ARCA: los nuevos planes de pago confirmados que beneficiarán a los contribuyentes
Estas medidas tienen como objetivo flexibilizar pagos y permitir que los deudores puedan regularizar su estado actual. Los detalles en la nota.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), durante los últimos días, dio a conocer una serie de ajustes en sus regímenes de pago. Estas modificaciones, publicadas en el Boletín Oficial a través de las Resoluciones Generales 5775, 5776 y 5777/2025, buscan facilitar a empresas y contribuyentes el cumplimiento de sus deudas fiscales, aduaneras y de seguridad social.
Los cambios que ARCA que benefician al contribuyente
Más planes disponibles para pymes y grandes empresas
Las pequeñas y medianas empresas pueden gestionar hasta quince planes de manera simultánea, mientras que anteriormente el límite era de diez.
Por su parte, las grandes compañías podrán acceder a diez planes, superando el tope anterior de seis. Para el ARCA, estas modificaciones buscan facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y mejorar el acceso a los mecanismos de regularización de deudas.
Menor plazo para considerar planes caducos
Otro cambio relevante es la reducción del plazo de cómputo para los planes caducos, que ahora pasa de un año a seis meses. Esta modificación permitirá que las empresas que hayan tenido planes vencidos puedan acceder más rápido a nuevas facilidades, fomentando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Por otro lado, mediante la Resolución General 5777/2025, se actualizaron las condiciones del plan excepcional de pago vigente hasta el 31 de diciembre. Entre las novedades, se amplió el período de deuda que se puede incluir, permitiendo incorporar obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, en lugar del 30 de abril como ocurría anteriormente.
Reducción de los pagos a cuenta, según el tipo de contribuyente
En cuanto a los porcentajes del plan excepcional de pago, ARCA estableció reducciones significativas: para las pymes, el pago inicial baja del 10 % al 5 %; las medianas empresas verán una disminución del 15 % al 10 %, mientras que las grandes compañías deberán abonar un 15 %, frente al 20 % anterior.
Según el organismo, estas modificaciones buscan acompañar a todos los sectores productivos en el actual contexto económico. Las nuevas condiciones entrarán en vigencia el lunes 3 de noviembre.
Más plazo para regularizar Ganancias
Por último, a través de la Resolución General 5775/2025, ARCA amplió los plazos para que los contribuyentes puedan adherirse al régimen de facilidades de pago destinado a regularizar el saldo del Impuesto a las Ganancias.
Con esta modificación, la inscripción al régimen podrá realizarse hasta el 28 de noviembre de 2025, o hasta el último día del quinto mes posterior al vencimiento de la declaración jurada. Esta medida cubre los ejercicios cerrados entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, incluyendo los intereses asociados a anticipos y las multas derivadas de declaraciones juradas rectificativas.
