ARCA investigará a los monotributistas: los detalles de esta decisión

En los próximos meses, el organismo pondrá la lupa sobre los monotributistas a través de ARCA, prestando especial atención a quienes registren movimientos financieros fuera de lo común. Con un operativo diseñado para detectar inconsistencias fiscales, busca identificar a quienes usan el régimen simplificado como fachada para manejar ingresos superiores a los permitidos por la ley.