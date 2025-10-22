ARCA investigará a los monotributistas: los detalles de esta decisión
Si la iniciativa resulta efectiva, podría transformarse en un programa de control estable, siguiendo el modelo que ARCA ya implementa a nivel nacional.
En los próximos meses, el organismo pondrá la lupa sobre los monotributistas a través de ARCA, prestando especial atención a quienes registren movimientos financieros fuera de lo común. Con un operativo diseñado para detectar inconsistencias fiscales, busca identificar a quienes usan el régimen simplificado como fachada para manejar ingresos superiores a los permitidos por la ley.
La medida ya genera preocupación entre muchos contribuyentes, sobre todo porque incluye cruces de información con bancos y empresas de servicios, y podría derivar en recategorizaciones de oficio e incluso en sanciones económicas.
ARCA investigará a los monotributistas
Desde la entidad aseguraron que el objetivo es garantizar la transparencia y la competencia justa en el sistema impositivo. Muchos contribuyentes se inscriben en el Monotributo, más económico y con menos requisitos que el régimen general, pero en realidad manejan ingresos que superan los límites permitidos, generando competencia desleal y evasión fiscal.
Por eso, ARCA lanzó un operativo para detectar movimientos financieros que no coincidan con lo declarado oficialmente, evitando el uso indebido del régimen como herramienta para evadir impuestos. Cada año se identifican cientos de casos donde la facturación real excede los topes de la categoría correspondiente.
Los movimientos de los monotributistas que ARCA investigará
El operativo será minucioso. Según informaron desde ARCA, no solo se revisarán las recategorizaciones declaradas por los contribuyentes, sino que también se analizarán datos externos que puedan revelar ingresos superiores a los permitidos por la ley. Entre las fuentes que se cruzarán figuran:
- Base de datos de ARCA, para comprobar la categoría en la que está inscripto cada contribuyente.
- Reportes bancarios, que muestran depósitos, transferencias y movimientos con tarjeta.
- Empresas de servicios, para evaluar consumos de luz, agua, gas o telefonía que podrían reflejar una actividad mayor a la declarada.
Si se encuentran inconsistencias, ARCA podrá recategorizar de oficio al contribuyente, exigir el pago de las diferencias y aplicar sanciones económicas cuando corresponda, reforzando el control sobre quienes operan fuera de los límites legales.
