ARCA y el Monotributo Promovido: de qué se trata y quiénes pueden acceder

El Monotributo promovido sigue siendo una gran alternativa para quienes trabajan por cuenta propia y buscan ingresar a la economía formal. Este régimen ofrece ventajas impositivas y previsionales que facilitan el inicio de actividades independientes, permitiendo regularizar la situación ante ARCA con condiciones más accesibles. Está pensado especialmente para pequeños contribuyentes que quieren desarrollar su actividad de manera legal.