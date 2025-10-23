ARCA realizó nuevas modificaciones en el monotributo: quienes podrán acceder de ahora en más
El régimen especial está pensado para trabajadores independientes con ingresos modestos que desean formalizar su actividad y asegurar aportes para su futuro.
El Monotributo Promovido de ARCA es un régimen pensado para trabajadores independientes que buscan incorporarse a la economía formal de manera accesible. Ofrece beneficios impositivos y previsionales, sin pago del componente impositivo, y permite realizar aportes jubilatorios reducidos: 1% de los ingresos brutos durante los primeros 36 meses y 2,5% después.
Esta opción facilita que emprendedores y autónomos formalicen su actividad sin afectar su economía.
Quiénes pueden adherirse al monotributo promovido
Para poder acceder al Monotributo Promovido de ARCA, los interesados deben cumplir con estas condiciones:
- Tener más de 18 años.
- Desarrollar únicamente una actividad independiente que no implique importaciones ni contar con un establecimiento fijo.
- Que la actividad sea la principal fuente de ingresos, salvo que se combine con planes sociales compatibles.
- En el caso de servicios, no superar las seis operaciones anuales con el mismo cliente ni exceder el límite de facturación por operación, que actualmente es de $127.189,40.
- No contar con empleados ni estar alcanzado por Bienes Personales.
- Haber obtenido en los últimos 12 meses ingresos brutos inferiores a los establecidos para la categoría A del monotributo.
- Para graduados universitarios, no deben haber pasado más de dos años desde la obtención del título y los estudios deben haberse realizado sin pagar matrículas ni cuotas.
Cómo tramitar el monotributo promovido
- Ingresar a ARCA: Entrá al portal de AFIP con tu CUIT y clave fiscal para verificar tus datos personales y de contacto.
- Agregar el servicio Monotributo: Dentro de "Administrador de Relaciones de Clave Fiscal", seleccioná "Agregar servicio" y sumá el módulo Monotributo.
- Seleccionar "Trabajador promovido": Accedé al portal de Monotributo, hacé clic en "Darse de alta" y elegí la opción "Trabajador promovido".
- Completar actividad y aportes: Ingresá la fecha de inicio de actividades, describí tu tarea principal, declarando ingresos mensuales y domicilio fiscal. Podés asociar también una obra social.
- Confirmar la inscripción: Revisá toda la información cargada y confirmá el alta. El sistema generará una constancia digital y, desde ese momento, vas a poder emitir facturas tipo "C".
