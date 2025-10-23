ARCA realizó nuevas modificaciones en el monotributo: quienes podrán acceder de ahora en más

El Monotributo Promovido de ARCA es un régimen pensado para trabajadores independientes que buscan incorporarse a la economía formal de manera accesible. Ofrece beneficios impositivos y previsionales, sin pago del componente impositivo, y permite realizar aportes jubilatorios reducidos: 1% de los ingresos brutos durante los primeros 36 meses y 2,5% después.