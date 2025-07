ARCA subasta casi 4.500 productos cosméticos, perfumes y bijouterie: cómo participar

Allí se dispone avanzar con "la venta de las mercaderías, en el estado en que se encuentran y exhiben - con la debida antelación y bajo modalidad electrónica-, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican".

La subasta pública de las mercaderías detallas se efectuará el próximo 31 de julio por intermedio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, bajo modalidad electrónica a través de la página web https://subastas.bancociudad.com.ar/, de acuerdo a los términos y condiciones allí previstos.

Entre los productos que forman parte de la subasta se pueden encontrar maquillajes marca Monique Arnold (bases; correctores; labiales; delineadores; esmaltes; máscara; polvo compacto; sombras, etc.); productos cosméticos marca Monique Arnold, tipo crema (para afeitar; antiarrugas; corporal; desmaquillante; para rostro, manos, pies, etc.); perfumes marca Monique Arnold; productos cosméticos marca Monique Arnold para cuidado capilar (acondicionadores; cremas para peinar; shampoo; bombas vitaminas); productos cosméticos marca Monique Arnold para cuidado personal tipo antioxidantes; bálsamos; desodorantes; geles; jabones; tónicos; etc. y bijouterie marca Monique Arnold (anillos; colgantes; dijes; aros; pulseras).

Cómo participar de la subasta

El proceso para participar de esta nueva subasta de la Dirección General de Aduanas (DGA), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es muy sencillo. Los interesados deben registrarse previamente como usuario en el sitio de autogestión del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (página web https://subastas.bancociudad.com.ar/).

Una vez realizado este primer paso, los interesados en participar de la subasta deben suscribirse antes de la fecha límite dispuesta para cada una de ellas. Usualmente es uno o dos días antes de la realización de la subasta. En la página web del Banco Ciudad puede encontrarse el detalle de todas las subastas que se encuentran en proceso.

En algunos casos también puede que sea necesario realizar con antelación una transferencia de la caución y una vez confirmada la habilitación para participar ya se puede ofertar. Cualquier persona interesada puede participar de la subasta que se realiza de manera electrónica a través del sitio web del Banco Ciudad.

Detalle de la subasta

anexo_7404800_1.pdf

Disposición 77/2025:

aviso_327770.pdf