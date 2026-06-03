Voraz incendio en Villa Riachuelo: el fuego consumió una casa y una mujer tuvo que ser asistida
El fuego consumió de manera generalizada una vivienda precaria construida con madera y chapa.
Un voraz incendio se registró en una casa ubicada en la esquina de avenida Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre, en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el fuego consumió de manera generalizada una vivienda precaria construida con madera y chapa.
El siniestro movilizó a dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que desplegaron dos camiones cisterna en el lugar. Además, personal de la Comisaría Vecinal 8 C de la Policía de la Ciudad y tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajaron en la zona. Las autoridades reportaron que el tránsito fue interrumpido tanto en Fernández de la Cruz como en Lisandro de la Torre, ya que actualmente el incendio es combatido desde dos frentes diferentes.
De acuerdo a la información oficial, las llamas se originaron en una casa precaria de chapa y madera, lo que favoreció la rápida propagación del fuego. El terreno de al lado era un baldío y fue completamente tomado por el fuego.
Videos difundidos en redes sociales dan cuenta de la magnitud que tuvo el incendio. El intenso trabajo de los Bomberos de la Ciudad permitió controlar los focos pero todavía hay mucho humo en la zona que afecta a los vecinos inmediatos y a quienes circulan por la zona.
Hasta el momento se desconocen qué fue lo que dio inicio al incendio. Por su parte, el ministerio de Seguridad porteño informó a Infobae que las llamadas fueron completamente dominadas. Las causas que provocaron el incendio están bajo investigación.
El ultimo parte del SAME, indica que una mujer tuvo que recibir asistencia en el lugar. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas de gravedad. Por estas horas, el personal médico continúa en la zona atento a cualquier eventualidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario