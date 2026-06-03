Voraz incendio en Villa Riachuelo: el fuego consumió una casa y una mujer tuvo que ser asistida

Hasta el momento se desconocen qué fue lo que dio inicio al incendio. Por su parte, el ministerio de Seguridad porteño informó a Infobae que las llamadas fueron completamente dominadas. Las causas que provocaron el incendio están bajo investigación.

El ultimo parte del SAME, indica que una mujer tuvo que recibir asistencia en el lugar. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas de gravedad. Por estas horas, el personal médico continúa en la zona atento a cualquier eventualidad.