"Sáquense el termo de la cabeza": Lumilagro despertó furia en las redes sociales y llaman a boicot masivo

"Mirá la hija de putez que dicen por un par de likes en redes. Hay familias que se quedaron sin laburo y ustedes haciéndose los cancheros. Vayan a hacerse branding de marca en el orto ", escribió indignado @PampaRomanomich.

"Flaco llamate a silencio, estás arruinando una marca de mil años por hacerte el picante y encima como el orto", le recomendó @SuperPichon_.

"Si son los dueños, dejen el celular y contraten a un CM. Si es un CM que lo echen", resumió @Joepsi.

La agresividad y el estilo del mensaje oficial llevaron a muchos a sospechar de la veracidad de la cuenta o a compararla con los perfiles libertarios anónimos. "Hasta que no dejen de tuitear como un libertario conflictuado que habla con sus perrhijos imaginarios...", ironizó un usuario, mientras que otro fue más directo: "Más vende patria, cipayo y lamebotas de este gobierno no se consigue. Parecen una cuenta troll del GORDO DAN". Incluso, el usuario @clonazepar sugirió directamente que se trataba de una "Cuenta parodia".

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El peor timing posible

Por último, el error comunicacional se potenció al máximo por el contexto histórico. La frase donde el CM celebra que la empresa volvió a "crecer igual que en los 70's" no pasó desapercibida, especialmente considerando que se publicó durante el fin de semana del Día de la Memoria.

"¿'Igual que en los 70' a 24hs de un 24 de marzo? Son unos reverendos hijos de puta", estalló el usuario @unfortin, resumiendo el sentir generalizado de una red social que decidió no perdonarle a Lumilagro su polémico festejo virtual.