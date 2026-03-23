"Sáquense el termo de la cabeza": Lumilagro despertó furia en las redes sociales y llaman a boicot masivo
Luego de que la cuenta oficial de la marca justificara los despidos masivos con un tono burlón, los usuarios de X la aniquilaron. Piden no comprar Lumilagro.
El intento de "rebranding" por parte de Lumilagro se transformó en uno de los peores desastres de relaciones públicas del último tiempo. la cuenta oficial de la marca en X (ex Twitter) lanzó una serie de mensajes provocadores que actuaron como un bidón de nafta en la conversación pública.
Tras conocerse que la histórica empresa apagó sus hornos para importar termos de Asia y despidió a 170 empleados, un infame tuit donde preguntaban a sus clientes si preferían que "los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100 mil pesos de más", sumado a la desafortunada comparación de que se automatizaron "igual que en los 70's", desató una ola de furia incontrolable. Los usuarios no perdonaron la falta de empatía y liquidaron al Community Manager (CM) y a la directiva de la empresa con respuestas lapidarias.
IMPORTANTE: Lumilagro posiciona a la marca celebrando despidos: "¿Querés que los volvamos a contratar y pagar $100.000?"
"En la vida vuelvo a comprar algo": el llamado al boicot
La reacción más contundente y unánime entre los usuarios de redes sociales fue la decisión de castigar a la empresa donde más le duele: las ventas. La indignación por lucrar a costa del desempleo ajeno impulsó un boicot directo hacia los nuevos productos importados de la marca.
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"Fua bldo, en la puta vida vuelvo a comprar algo Lumilagro, sáquense el termo de la cabeza y métanselo en el orto", disparó el usuario @termoreno_.
En esa misma línea, @matias_lsci aseguró: "Prefiero gastar 100 mil pesos más y comprar algo de cualquier otra marca".
"Preferiría que dejen de hacer marketing con la crueldad porque cuando los trabajadores volvamos a tener el poder adquisitivo de antes, no les vamos a comprar una mierda a ustedes. Una pena porque solían ser una gran marca argentina", lamentó @makearggayagain.
"Se convirtieron en una empresa de cuarta que compra termos chinos de pésima calidad para ponerles el sello de ustedes a costa de destruir el trabajo argentino", sentenció @TanoGiuliani.
Crueldad, insultos al CM y la teoría de la "cuenta troll"
El insólito tono canchero utilizado para hablar de familias que perdieron su principal fuente de ingresos generó un repudio total hacia el manejo de la comunicación. Muchos usuarios exigieron el despido inmediato del encargado de las redes o cuestionaron la salud mental de los dueños.
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"Mirá la hija de putez que dicen por un par de likes en redes. Hay familias que se quedaron sin laburo y ustedes haciéndose los cancheros. Vayan a hacerse branding de marca en el orto", escribió indignado @PampaRomanomich.
"Flaco llamate a silencio, estás arruinando una marca de mil años por hacerte el picante y encima como el orto", le recomendó @SuperPichon_.
"Si son los dueños, dejen el celular y contraten a un CM. Si es un CM que lo echen", resumió @Joepsi.
La agresividad y el estilo del mensaje oficial llevaron a muchos a sospechar de la veracidad de la cuenta o a compararla con los perfiles libertarios anónimos. "Hasta que no dejen de tuitear como un libertario conflictuado que habla con sus perrhijos imaginarios...", ironizó un usuario, mientras que otro fue más directo: "Más vende patria, cipayo y lamebotas de este gobierno no se consigue. Parecen una cuenta troll del GORDO DAN". Incluso, el usuario @clonazepar sugirió directamente que se trataba de una "Cuenta parodia".
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El peor timing posible
Por último, el error comunicacional se potenció al máximo por el contexto histórico. La frase donde el CM celebra que la empresa volvió a "crecer igual que en los 70's" no pasó desapercibida, especialmente considerando que se publicó durante el fin de semana del Día de la Memoria.
"¿'Igual que en los 70' a 24hs de un 24 de marzo? Son unos reverendos hijos de puta", estalló el usuario @unfortin, resumiendo el sentir generalizado de una red social que decidió no perdonarle a Lumilagro su polémico festejo virtual.
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