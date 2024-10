Archivo violento: así agredía Fran Fijap a una periodista de la TV Pública

"Me empiezan a pegar en el piso, ¡son unos maricones, son unos cobardes!", arremetió en TN el libertario que finalmente fue custodiado por efectivos policiales antes de ser asistido por el SAME. "Me querían matar, me querían asesinar", aseguró.

Sin embargo, en las redes sociales no tardó en aparecer un archivo bastante revelador, en el que Fijap aparece agrediendo a una periodista de la TV Pública.

Fue en las elecciones presidenciales, en el momento en que el entonces candidato Javier Milei se dirigió a votar. Fran Fijap apareció como una especie de custodio, le tomó el micrófono a la periodista y mantuvo un fuerte cruce.

"Sos un violento. Un maleducado", expresó la cronista mientras Fran Antunez, como se presentó, la agredía verbalmente. Entonces, primero dijo ser "una persona normal" y luego aseguró ser "un periodista independiente".

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, cumplió el deber cívico en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El acto no estuvo exento de incidentes.#EleccionesEnTVP | https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/VXS2LYnvAz — TVP (@TV_Publica) August 13, 2023

Las prioridades de Javier Milei: recibió a Fran Fijap mientras siguen las protestas de estudiantes

Como si nada pasara en el país, el presidente Javier Milei recibió este jueves al influencer Fran Fijap en la Quinta de Olivos, junto con el supuesto trabajador de Rappi que lo ayudó en las inmediaciones del Congreso, cuando fue golpeado por manifestantes que protestaban contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

El legislador bonaerense, Agustín Romo, también fue parte del encuentro y compartió otra imagen en la que sostuvo que el trabajador "arriesgó su vida para salvar a Fran de 200 inadaptados".