Fran Fijap reapareció en TV tras la golpiza en el Congreso: "¡Maricones!"

"Me empiezan a pegar en el piso, ¡son unos maricones, son unos cobardes!", arremetió libertario que finalmente fue custodiado por efectivos policiales antes de ser asistido por el SAME. "Me querían matar, me querían asesinar", aseguró.

En diálogo con Viale, Fran Fijap fue relatando el acontecimiento en las inmediaciones del Congreso. "Me tiran al piso y me empiezan a pegar patadas. Estoy vivo de milagro. En un momento logro levantarme. El chico de Rappi me salvó la vida", indicó.

"Si no entraba en ese local, me mataban", lamentó el influencer, quien para ironía, contó que fue atendido en el hospital público Ramos Mejía, donde le dijeron que sufrió un "leve traumatismo de cráneo".

Quién es Fran Fijap

En la descripción de su canal, Fijap escribe: "Mi nombre es Fran Fijap, en este canal vas a encontrar la mejor información del Liberalismo, de la política argentina y de Javier Milei Presidente, además transmitimos todos los programas donde salga Milei en vivo. Subimos videos todos los días, así que no te pierdas ninguno. También tenemos un nuevo programa llamado Fijap al Palo". Además, se sabe que estudió periodismo.