Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 26 de diciembre

El martes 30 de diciembre se presentaría como la jornada más calurosa antes de fin de año, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que arrancarán entre 22 grados y treparían hasta los 36.

El miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, por ahora sería con buenas condiciones del clima: cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 22 y 35 grados.