Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 26 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional espera mucho calor en el AMBA para el último viernes del año. Cómo sigue el clima.
Luego de los pronósticos fallidos de tormentas para Nochebuena y Navidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para el cierre de la semana se espera otra jornada sin complicaciones con el clima y con mucho calor, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el SMN anticipa un viernes con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto con temperaturas que rondarán entre 20 y 34 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El SMN renovó su pronóstico del tiempo y ahora prevé que el sábado tenga precipitaciones. El organismo tiene probabilidades de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; mientras que el termómetro se mantendrá alto, con marcas de entre 23 y 32 grados.
El último domingo del año sería con buenas condiciones durante toda la jornada, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.
Del mismo modo, la última semana del año se prepara para iniciar con buenas condiciones del clima, según el organismo, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche para el lunes; y acompañado de una mínima de 21 grados y una máxima de 33.
El martes 30 de diciembre se presentaría como la jornada más calurosa antes de fin de año, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que arrancarán entre 22 grados y treparían hasta los 36.
El miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, por ahora sería con buenas condiciones del clima: cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 22 y 35 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario