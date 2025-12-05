Los primeros seis aviones F-16 arribaron al país desde Dinamarca: "Argentina potencia"
Son seis aviones caza de combate F-16 de un total de 24, comprados como parte del proceso de “modernización integral del sistema de Defensa”. Los detalles.
El Ministerio de Defensa que todavía conduce Luis Petri recibió este viernes los primeros seis aviones de combate F-16, de los 24 adquiridos a Dinamarca como parte del proceso de “modernización integral del sistema de Defensa”, según se informó oficialmente.
El ministro de Defensa encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, posteriormente a una serie de actividades vinculadas al arribo a realizarse en Buenos Aires.
“Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, destacó el Gobierno mediante un comunicado.
Por su parte, la Oficina del Presidente informó que “este sábado los cazas realizarán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires y volverán a Córdoba para la presentación operativa de la flota encabezada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei”.
El horario programado para el “vuelo rasante” es entre las 8.00 y las 8.15 de este sábado, al haber adelantado “por razones climáticas” el acto previsto en principio para el domingo próximo.
El cronograma del sobrevuelo a Buenos Aires de los F-16
Los aviones caza F-16 sobrevolarán desde la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2 mil pies de altura (poco más de 600 metros), con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.
A las 08.05 está previsto el viraje hacia el Oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08.10, en tanto, será el pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.
El acto oficial de presentación de los F-16 construidos hace unos 40 años se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei, Petri, y el ministro de Defensa entrante, el teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares.
