Los primeros seis aviones F-16 arribaron al país desde Dinamarca: "Argentina potencia"

El cronograma del sobrevuelo a Buenos Aires de los F-16

Los aviones caza F-16 sobrevolarán desde la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2 mil pies de altura (poco más de 600 metros), con una continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere.

A las 08.05 está previsto el viraje hacia el Oeste para reposicionarse y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery; a las 08.10, en tanto, será el pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte.

El acto oficial de presentación de los F-16 construidos hace unos 40 años se realizará en el Área Material Río Cuarto, con la presencia de Milei, Petri, y el ministro de Defensa entrante, el teniente general Carlos Presti, además de altos mandos militares.

aviones f16