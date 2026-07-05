Argentina envió un nuevo contingente de rescatistas a Venezuela

Continúa la búsqueda: habló la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en el terremoto de Venezuela

La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras el terremoto que afectó al estado venezolano de La Guaira, continúa a once días de la tragedia. Mientras rescatistas venezolanos e internacionales mantienen el operativo entre los escombros del edificio donde fue visto por última vez, su mamá, Blanca, aseguró que sigue convencida de que podrá volver a abrazarlo.

"Ya son 11 días. Mañana Lucas cumple años. No te voy a negar que ya estoy devastada, cansada, pero la fe es lo último que puedo perder. Soy su mamá y todos los grupos de misioneros que han venido a visitarme me dicen que verme tan segura de que lo voy a volver a ver es lo que los mantiene con fe", expresó en diálogo con C5N desde el lugar de la tragedia.

La mujer pidió que las cadenas de oración continúen mientras avanzan las tareas de rescate: "Quiero que todo el mundo se mantenga con fe. Les quiero pedir que, por favor, oren porque quiero volver a ver a Lucas y siento que lo voy a volver a ver", sostuvo.

Blanca contó además que durante la madrugada los rescatistas realizaron una prueba acústica utilizando una grabación de su voz para intentar detectar alguna respuesta entre los restos del edificio.

"Desde el primer día vengo y le grito. Esta madrugada hicieron una prueba de sonido con mi voz, ahora mucho más tranquila para no desesperarlo. Esa prueba detecta hasta latidos del corazón. Se hizo a las cinco de la mañana porque no había gente trabajando y había silencio, pero todavía no están los resultados", explicó.

Aunque aclaró que durante el procedimiento se registraron algunos sonidos que aún deben ser analizados: "Se escucharon cosas, pero pueden ser sonidos propios del edificio. Tengo mucha fe. Ayer encontramos una tortuguita, sigue saliendo vida, creo que aún hay oxígeno. Mi corazón dice que Lucas va a volver a estar con nosotros", afirmó.

"Me escriben de todas partes del mundo. Hay muchos Lucas, pero la gente conectó con su historia, y no por mí, sino por los padres del colegio", relató.

Al describir a su hijo, Blanca lo definió como "un niño empático, bueno y alegre", y destacó: "Lucas ama profundamente a sus dos países: Argentina, donde nació, y Venezuela, de donde somos sus papás. Es un niño que vino a darnos mucha enseñanza".

Qué se sabe sobre Lucas Gámez

Lucas Gámez permanece desaparecido desde el terremoto que sacudió el estado venezolano de La Guaira. Según el relato de un testigo, al momento del sismo el niño se encontraba descendiendo en un ascensor junto a su tío, una versión que continúa siendo una de las principales líneas que siguen los equipos de rescate.

Mientras tanto, los operativos continúan sin descanso y la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.