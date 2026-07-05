Argentina envió un nuevo contingente de rescatistas a Venezuela
El segundo grupo está integrado por especialistas de Córdoba y Santa Fe, que reemplazarán a los equipos desplegados desde los primeros días de la tragedia.
Argentina envió un segundo contingente de brigadistas especializados a Venezuela para relevar a los rescatistas que trabajan desde hace varios días en las zonas afectadas por los terremotos.
El anuncio fue realizado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien confirmó la partida de integrantes de las unidades USAR ARG-10 Córdoba y USAR ARG-15 Santa Fe. El nuevo grupo tendrá la misión de garantizar la continuidad de las tareas de búsqueda y rescate en las áreas más golpeadas por el desastre, reemplazando a las dotaciones argentinas que permanecen desplegadas desde el inicio de la emergencia.
Según informó el Ministerio de Seguridad a Noticias Argentinas, el relevo resulta fundamental para sostener el ritmo de las operaciones de asistencia humanitaria, ya que los primeros equipos llevan varios días trabajando de manera ininterrumpida entre los escombros en busca de sobrevivientes.
A través de sus redes sociales, la funcionaria precisó además que la misión es coordinada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, encargado de coordinar el despliegue logístico y operativo de los brigadistas argentinos en territorio venezolano.
Con este nuevo envío de personal especializado, Argentina mantiene su participación en el operativo internacional de asistencia desplegado tras los terremotos que afectaron a Venezuela, donde equipos de distintos países colaboran en las tareas de búsqueda, rescate y ayuda a las comunidades damnificadas.
Continúa la búsqueda: habló la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en el terremoto de Venezuela
La búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años desaparecido tras el terremoto que afectó al estado venezolano de La Guaira, continúa a once días de la tragedia. Mientras rescatistas venezolanos e internacionales mantienen el operativo entre los escombros del edificio donde fue visto por última vez, su mamá, Blanca, aseguró que sigue convencida de que podrá volver a abrazarlo.
"Ya son 11 días. Mañana Lucas cumple años. No te voy a negar que ya estoy devastada, cansada, pero la fe es lo último que puedo perder. Soy su mamá y todos los grupos de misioneros que han venido a visitarme me dicen que verme tan segura de que lo voy a volver a ver es lo que los mantiene con fe", expresó en diálogo con C5N desde el lugar de la tragedia.
La mujer pidió que las cadenas de oración continúen mientras avanzan las tareas de rescate: "Quiero que todo el mundo se mantenga con fe. Les quiero pedir que, por favor, oren porque quiero volver a ver a Lucas y siento que lo voy a volver a ver", sostuvo.
Blanca contó además que durante la madrugada los rescatistas realizaron una prueba acústica utilizando una grabación de su voz para intentar detectar alguna respuesta entre los restos del edificio.
"Desde el primer día vengo y le grito. Esta madrugada hicieron una prueba de sonido con mi voz, ahora mucho más tranquila para no desesperarlo. Esa prueba detecta hasta latidos del corazón. Se hizo a las cinco de la mañana porque no había gente trabajando y había silencio, pero todavía no están los resultados", explicó.
Aunque aclaró que durante el procedimiento se registraron algunos sonidos que aún deben ser analizados: "Se escucharon cosas, pero pueden ser sonidos propios del edificio. Tengo mucha fe. Ayer encontramos una tortuguita, sigue saliendo vida, creo que aún hay oxígeno. Mi corazón dice que Lucas va a volver a estar con nosotros", afirmó.
"Me escriben de todas partes del mundo. Hay muchos Lucas, pero la gente conectó con su historia, y no por mí, sino por los padres del colegio", relató.
Al describir a su hijo, Blanca lo definió como "un niño empático, bueno y alegre", y destacó: "Lucas ama profundamente a sus dos países: Argentina, donde nació, y Venezuela, de donde somos sus papás. Es un niño que vino a darnos mucha enseñanza".
Qué se sabe sobre Lucas Gámez
Lucas Gámez permanece desaparecido desde el terremoto que sacudió el estado venezolano de La Guaira. Según el relato de un testigo, al momento del sismo el niño se encontraba descendiendo en un ascensor junto a su tío, una versión que continúa siendo una de las principales líneas que siguen los equipos de rescate.
Mientras tanto, los operativos continúan sin descanso y la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.
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