Terremotos en Venezuela: ya son casi 3.000 las víctimas fatales y el número de heridos sube a 16.592

Fondo de reconstrucción

En rueda de prensa con medios internacionales, la mandataria venezolana anunciaba esta semana la creación de un fondo para la reconstrucción del país por US$200 millones, luego de una reunión que su gobierno mantuvo con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Rodríguez aseguró que estos créditos contarán con auditores internacionales y que no es la única institución con la que están buscando colaborar: también abrieron una cuenta en la CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) dedicada a la construcción de viviendas.

Las pérdidas materiales, según la ONU

Por otro lado, un primer informe oficial de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que los terremotos registrados en el norte de Venezuela provocaron daños materiales directos por un valor de US$37.000 millones.

El diagnóstico técnico detalla que las afectaciones en edificaciones alcanzan los US$24.000 millones, mientras que el impacto en infraestructuras suma unos US$13.000 millones. Estimación que no incluye las pérdidas económicas indirectas ni los gastos de reconstrucción, por lo que se prevé que el impacto económico total de la catástrofe sea considerablemente superior.