Terremotos en Venezuela: ya son casi 3.000 las víctimas fatales y el número de heridos sube a 16.592
Este sábado se elevó el número de víctimas de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país caribeño el pasado 24 de junio.
El gobierno de Venezuela actualizó este sábado la cifra de muertos y heridos tras el doble terremoto que devastó buena parte del país, especialmente en la zona norte, incluida Caracas, elevando los números conocidos en horas anteriores, de por sí trágicos.
Según las autoridades, la cifra de muertos asciende a 2.954 y el número de heridos se eleva a 16.592 debido a los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país caribeño en la tarde (hora local) del pasado miércoles 24 de junio, no habiendo comunicación oficial sobre las personas que continuarían en condición de desaparecidos.
Por otro lado, se sabe que más de 800 viviendas y edificios colapsaron a causa de los fuertes movimientos telúricos y sus numerosas réplicas, dejando a decenas de miles de personas sin hogar y con pérdidas materiales totales.
Entre los edificios caídos ya cuantificados, la presidenta encargada Delcy Rodríguez precisó que 180 se encuentran en La Guaira (litoral central), donde habrían tenidos epicentro los terremotos; cinco en Caracas; tres en Chacao (zona metropolitana de la capital) y uno en Tucacas (noroeste).
Asimismo, la mandataria dijo que "no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar", enfatizó, para señalar que unos 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajan atendiendo la emergencia.
Fondo de reconstrucción
En rueda de prensa con medios internacionales, la mandataria venezolana anunciaba esta semana la creación de un fondo para la reconstrucción del país por US$200 millones, luego de una reunión que su gobierno mantuvo con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Rodríguez aseguró que estos créditos contarán con auditores internacionales y que no es la única institución con la que están buscando colaborar: también abrieron una cuenta en la CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) dedicada a la construcción de viviendas.
Las pérdidas materiales, según la ONU
Por otro lado, un primer informe oficial de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que los terremotos registrados en el norte de Venezuela provocaron daños materiales directos por un valor de US$37.000 millones.
El diagnóstico técnico detalla que las afectaciones en edificaciones alcanzan los US$24.000 millones, mientras que el impacto en infraestructuras suma unos US$13.000 millones. Estimación que no incluye las pérdidas económicas indirectas ni los gastos de reconstrucción, por lo que se prevé que el impacto económico total de la catástrofe sea considerablemente superior.
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