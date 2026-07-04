Confirman el fallecimiento de una icónica actriz de la TV venezolana tras los terremotos

Según los expertos, el fenómeno fue originado por el movimiento de la placa Sudamericana en relación con la placa del Caribe. Aunque los hipocentros se localizaron en el estado Yaracuy, las ondas sísmicas incidieron con intensidad sobre La Guaira debido a la actividad de la falla de San Sebastián.

La contingencia movilizó a la comunidad internacional. Cerca de 30 naciones enviaron brigadas de rescate, auxilio humanitario y personal calificado para contribuir en la localización de sobrevivientes y el despeje de escombros, labores que prosiguen aunque ya transcurrió la fase considerada óptima para hallar personas con vida.

Las Naciones Unidas estimaron que los perjuicios materiales rondan los 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Bruto Interno de Venezuela. Además, calculó que alrededor de 6,8 millones de ciudadanos padecieron efectos directos por el doble sismo, ya sea por desplazamientos forzosos o por la suspensión de servicios fundamentales como el agua potable y el suministro eléctrico.

La devastación de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar obligó a reestructurar la logística de ingreso de ayuda foránea. Ingenieros del Ejército de Estados Unidos restauraron las operaciones en el puerto de La Guaira para facilitar la llegada por vía marítima de aproximadamente mil toneladas de insumos médicos, víveres y equipamiento enviados por países como Colombia, Brasil, China e Israel.