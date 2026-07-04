Confirman el fallecimiento de una icónica actriz de la TV venezolana tras los terremotos
La artista Yorgelys Delgado y su madre fueron encontradas sin vida luego de permanecer nueve días sepultadas bajo los restos de un edificio en La Guaira.
Los familiares de la intérprete venezolana Yorgelys Delgado ratificaron su deceso luego de que estuviera nueve días en situación de desaparecida a raíz de los movimientos telúricos que estremecieron Venezuela el pasado 24 de junio. La actriz quedó sepultada junto a su madre entre los escombros del edificio Coral Beach, ubicado en el estado La Guaira, una de las regiones más castigadas por la catástrofe.
El anuncio fue transmitido por la hermana de la actriz a través de un mensaje difundido en plataformas digitales, mediante el cual notificó el óbito de ambas mujeres y expresó su gratitud por el respaldo obtenido durante los jornadas de búsqueda. Asimismo, solicitó colaboración económica y asistencia social para los afectados por la tragedia.
"Con hondo pesar, deseamos hacer público este anuncio", manifestó la pariente. En esa misma comunicación, agradeció "el afecto, las plegarias, los mensajes y el sostén recibido en estos días de rastreo, desvelo y expectativa", y reclamó consideración y reserva para sus allegados.
El deceso de Delgado se incorpora al extendido registro de víctimas provocadas por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 acontecidos el 24 de junio. El más reciente recuento oficial reportó más de 2.600 personas fallecidas y aproximadamente 12.000 heridas, aunque cálculos de peritos forenses y comunicados internos de los cuerpos de seguridad elevan la cifra de muertos hasta las 10.000 personas.
La administración conducida por Delcy Rodríguez declaró el estado de calamidad en La Guaira, donde al menos 189 inmuebles se derrumbaron y otros 885 sufrieron deterioros de diversa magnitud. Como consecuencia, más de 15.000 individuos quedaron sin hogar.
Según los expertos, el fenómeno fue originado por el movimiento de la placa Sudamericana en relación con la placa del Caribe. Aunque los hipocentros se localizaron en el estado Yaracuy, las ondas sísmicas incidieron con intensidad sobre La Guaira debido a la actividad de la falla de San Sebastián.
La contingencia movilizó a la comunidad internacional. Cerca de 30 naciones enviaron brigadas de rescate, auxilio humanitario y personal calificado para contribuir en la localización de sobrevivientes y el despeje de escombros, labores que prosiguen aunque ya transcurrió la fase considerada óptima para hallar personas con vida.
Las Naciones Unidas estimaron que los perjuicios materiales rondan los 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del Producto Bruto Interno de Venezuela. Además, calculó que alrededor de 6,8 millones de ciudadanos padecieron efectos directos por el doble sismo, ya sea por desplazamientos forzosos o por la suspensión de servicios fundamentales como el agua potable y el suministro eléctrico.
La devastación de la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar obligó a reestructurar la logística de ingreso de ayuda foránea. Ingenieros del Ejército de Estados Unidos restauraron las operaciones en el puerto de La Guaira para facilitar la llegada por vía marítima de aproximadamente mil toneladas de insumos médicos, víveres y equipamiento enviados por países como Colombia, Brasil, China e Israel.
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