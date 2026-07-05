Continúa la búsqueda: habló la mamá de Lucas Gámez, el nene argentino desaparecido en el terremoto de Venezuela

Aunque aclaró que durante el procedimiento se registraron algunos sonidos que aún deben ser analizados: "Se escucharon cosas, pero pueden ser sonidos propios del edificio. Tengo mucha fe. Ayer encontramos una tortuguita, sigue saliendo vida, creo que aún hay oxígeno. Mi corazón dice que Lucas va a volver a estar con nosotros", afirmó.

"Me escriben de todas partes del mundo. Hay muchos Lucas, pero la gente conectó con su historia, y no por mí, sino por los padres del colegio", relató.

Al describir a su hijo, Blanca lo definió como "un niño empático, bueno y alegre", y destacó: "Lucas ama profundamente a sus dos países: Argentina, donde nació, y Venezuela, de donde somos sus papás. Es un niño que vino a darnos mucha enseñanza".

Qué se sabe sobre Lucas Gámez

Lucas Gámez permanece desaparecido desde el terremoto que sacudió el estado venezolano de La Guaira. Según el relato de un testigo, al momento del sismo el niño se encontraba descendiendo en un ascensor junto a su tío, una versión que continúa siendo una de las principales líneas que siguen los equipos de rescate.

Mientras tanto, los operativos continúan sin descanso y la familia mantiene la esperanza de encontrarlo con vida.