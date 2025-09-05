Argentina vs. Venezuela: siete deudores alimentarios no pudieron ingresar al estadio
El operativo de seguridad montado para el partido entre Argentina y Venezuela también dejó 8 detenidos y cerca de 80 trapitos demorados.
El ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires informó este viernes que en el marco del operativo montado en la noche del jueves en el marco del partido que jugaron Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, se detuvieron a ocho personas y se labraron 178 actas contravencionales en los tres anillos de seguridad que se implementaron.
De ellas, 79 corresponden a trapitos que intentaron cobrar a los automovilistas por estacionar en la vía pública.
Una de las personas detenidas tenía pedido de captura internacional. Se trata de un joven de 25 años que al ser registrado en el acceso de la avenida Lidoro Quinteros se pudo detectar que contaba con una orden de captura internacional por “robo con resultante homicidio” emitida por el Juzgado de Garantías Número 3 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.
De las otras siete detenciones, cuatro se debieron a agresiones a trabajadores de seguridad privada, una por atentado y resistencia a la autoridad, y dos más por fraude en la venta de entradas.
Tras la consulta al Juzgado Nacional de Rogatorias, el juez Gabriel Bustos dispuso su detención y traslado a la dependencia policial.
Asimismo se le aplicó el derecho de admisión a 12 hombres que estaban incluidos en el programa Tribuna Segura y se identificó a siete deudores alimentarios que tampoco pudieron ingresar al estadio.
Los deudores alimentarios fueron descubiertos como parte del control regular que hace el personal policial en los ingresos, donde se solicita el DNI y se verifica en el momento si las personas están inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de figurar como deudores, los efectivos labran un acta y se les niega el acceso al estadio hasta tanto regularicen su situación ante el juzgado correspondiente.
Además, los efectivos policiales y personal del gobierno porteño labraron contravenciones por reventa de entradas, uso indebido del espacio público, ingresar sin entradas o incitar al desorden, actividades lucrativas no autorizadas, suministrar bebidas alcohólicas, ensuciar bienes, intentar ingresar pirotecnia y banderas no autorizadas, y por provocar a la parcialidad contraria.
Del operativo participaron más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad que contaron con la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario