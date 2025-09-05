Argentina vs. Venezuela: siete deudores alimentarios no pudieron ingresar al estadio

Tras la consulta al Juzgado Nacional de Rogatorias, el juez Gabriel Bustos dispuso su detención y traslado a la dependencia policial.

river universitario monumental

Asimismo se le aplicó el derecho de admisión a 12 hombres que estaban incluidos en el programa Tribuna Segura y se identificó a siete deudores alimentarios que tampoco pudieron ingresar al estadio.

Los deudores alimentarios fueron descubiertos como parte del control regular que hace el personal policial en los ingresos, donde se solicita el DNI y se verifica en el momento si las personas están inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En caso de figurar como deudores, los efectivos labran un acta y se les niega el acceso al estadio hasta tanto regularicen su situación ante el juzgado correspondiente.

Además, los efectivos policiales y personal del gobierno porteño labraron contravenciones por reventa de entradas, uso indebido del espacio público, ingresar sin entradas o incitar al desorden, actividades lucrativas no autorizadas, suministrar bebidas alcohólicas, ensuciar bienes, intentar ingresar pirotecnia y banderas no autorizadas, y por provocar a la parcialidad contraria.

Del operativo participaron más de mil efectivos de la Policía de la Ciudad que contaron con la colaboración de Agentes de Tránsito y de Prevención.