Denuncian que un hombre en situación de calle amenaza a mujeres en la Línea A del subte

Con todos los detalles, descripciones y explicaciones posibles, la denuncia de la empleada del subte quedó en manos del fiscal Luis Arnaudo, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°26 de la Ciudad de Buenos Aires.

Seis días más tarde la policía encontró al acusado durante una recorrida de rutina en la estación Miserere de la línea A, en el Once, y en ese momento la denunciante se acercó a informar los antecedentes que pesan sobre el hombre.

Ahora el hombre en situación de calle es investigado también por el fiscal Ezequiel Gradella tras ser detenido por el delito de hostigamiento. El acusado estuvo unas horas detenido en la Oficina Central de Identificaciones (OCI), pero fue liberado y ahora nadie sabe dónde está y a la empleada del subte le otorgaron el botón antipánico para su seguridad.

Los metrodelegados denunciaron el acoso que vive el personal en general, y las mujeres en particular, porque se trata de una persona con "problemas psiquiátricos".

"También ha agredido a compañeros nuestros. En la estación Loria escupió a una trabajadora", señalaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), sobre el acusado, que "deambula desde hace dos o tres años en el subte". "Fundamentalmente es un problema de atención médica y nadie se hace cargo", señalaron.