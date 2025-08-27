Denuncian que un hombre en situación de calle amenaza a mujeres en la Línea A del subte
El acusado estuvo detenido por episodios de violencia similar pero fue liberado. Ya insultó y persiguió con un martillo a pasajeras y trabajadoras del subte.
Un hombre en situación de calle que pasa sus días en las estaciones de la Línea A se convirtió en el terror de pasajeras y empleadas del subte porteño porque las amenaza, insulta y persigue blandiendo herramientas, como un martillo.
El sospechoso es un hombre de 31 años que deambula por la Línea A, donde fue detenido el 24 de julio pasado tras haber sido denunciado por una trabajadora de Emova, la empresa que tiene la concesión del subte de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la denuncia que la empleada radicó el 18 de julio en la Comisaría Vecinal 6-B, en Caballito, reproducido por el sitio Infobae, el 10 de ese mes una pasajera del subte se acercó a la ventanilla de la estación Puán para informar que había sido hostigada e insultada por un hombre.
Al escuchar el relato la empleada se acercó al hombre para evaluar la situación, pero el acusado se volvió en su contra y la amenazó con un martillo que traía escondido bajo su abrigo.
Con todos los detalles, descripciones y explicaciones posibles, la denuncia de la empleada del subte quedó en manos del fiscal Luis Arnaudo, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°26 de la Ciudad de Buenos Aires.
Seis días más tarde la policía encontró al acusado durante una recorrida de rutina en la estación Miserere de la línea A, en el Once, y en ese momento la denunciante se acercó a informar los antecedentes que pesan sobre el hombre.
Ahora el hombre en situación de calle es investigado también por el fiscal Ezequiel Gradella tras ser detenido por el delito de hostigamiento. El acusado estuvo unas horas detenido en la Oficina Central de Identificaciones (OCI), pero fue liberado y ahora nadie sabe dónde está y a la empleada del subte le otorgaron el botón antipánico para su seguridad.
Los metrodelegados denunciaron el acoso que vive el personal en general, y las mujeres en particular, porque se trata de una persona con "problemas psiquiátricos".
"También ha agredido a compañeros nuestros. En la estación Loria escupió a una trabajadora", señalaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), sobre el acusado, que "deambula desde hace dos o tres años en el subte". "Fundamentalmente es un problema de atención médica y nadie se hace cargo", señalaron.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario