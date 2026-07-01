Arranca el juicio por el crimen de Diego Roda y la familia reclama perpetua

El crimen de Diego Roda

El homicidio ocurrió la noche del 12 de septiembre de 2016, cuando Roda permanecía dentro de su Volkswagen Vento junto a su esposa y su hijo de apenas 12 días de vida. En medio de la persecución de un vehículo robado, los efectivos Fernando Grané y Gerardo San Miguel confundieron el automóvil del comerciante con el de los sospechosos y efectuaron varios disparos. Roda recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar, mientras que su esposa resultó herida y el bebé salió ileso.

Uno de los policías involucrados, Gerardo San Miguel, ya fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el uso injustificado de su arma y por falsedad ideológica, aunque las pericias no lograron establecer que sus disparos hayan causado la muerte de la víctima.

En este nuevo juicio también serán juzgados otros integrantes de la fuerza por su presunta participación en el operativo y en las maniobras de encubrimiento posteriores, entre ellos Sergio Barrientos, Maximiliano Duarte y el comisario Diego Carreira.

La investigación ya había derivado, a fines de 2024, en condenas contra un excomisario, dos exoficiales y dos civiles por los delitos de falso testimonio y falsedad ideológica,