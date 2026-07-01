Arranca el juicio por el crimen de Diego Roda y la familia reclama perpetua
El comerciante fue asesinado en Ituzaingó durante un operativo policial en 2016. El debate se desarrollará mediante la modalidad de juicio por jurados en los Tribunales de Morón.
A casi diez años del trágico hecho, la Justicia le puso fecha al debate oral por el asesinato de Diego Roda, el comerciante de Ituzaingó asesinado durante un operativo policial en 2016.
El proceso comenzará este jueves 2 de julio a las 9 de la mañana en los Tribunales de Morón y se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurados.
La confirmación llega tras una larga espera y el reclamo inclaudicable de la familia. En diálogo con La Ciudad, María del Carmen Peche, madre de Diego, dejó en claro cuál es la exigencia para esta etapa decisiva: "Pedimos cadena perpetua, la pena máxima. Una década burlándose de todo, se creyó impune".
Consultada sobre cómo lograron sobrellevar la búsqueda de verdad durante casi diez años, María del Carmen confesó que fue un proceso sumamente difícil. "Sacamos fuerzas para llegar a esto y pedir que se haga justicia. Tenemos mucha fe en que el jurado va a ser justo y vamos a tener lo que tanto reclamamos", remarcó.
Además, destacó el acompañamiento de los vecinos y detalló que la verdulería ubicada en Brandsen 2498, que pertenecía a su hijo, permanece empapelada con cientos de carteles que recuerdan a Diego con amor y exigen perpetua para el agresor.
El crimen de Diego Roda
El homicidio ocurrió la noche del 12 de septiembre de 2016, cuando Roda permanecía dentro de su Volkswagen Vento junto a su esposa y su hijo de apenas 12 días de vida. En medio de la persecución de un vehículo robado, los efectivos Fernando Grané y Gerardo San Miguel confundieron el automóvil del comerciante con el de los sospechosos y efectuaron varios disparos. Roda recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar, mientras que su esposa resultó herida y el bebé salió ileso.
Uno de los policías involucrados, Gerardo San Miguel, ya fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el uso injustificado de su arma y por falsedad ideológica, aunque las pericias no lograron establecer que sus disparos hayan causado la muerte de la víctima.
En este nuevo juicio también serán juzgados otros integrantes de la fuerza por su presunta participación en el operativo y en las maniobras de encubrimiento posteriores, entre ellos Sergio Barrientos, Maximiliano Duarte y el comisario Diego Carreira.
La investigación ya había derivado, a fines de 2024, en condenas contra un excomisario, dos exoficiales y dos civiles por los delitos de falso testimonio y falsedad ideológica,
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario