Narcotráfico en Paraná: condenaron a Leonardo Airaldi a 12 años de prisión

Leonardo Airaldi detenido en el penal de Ezeiza

La investigación abarcó operaciones de narcotráfico realizadas entre junio de 2019 y marzo de 2024. Uno de los hechos incluidos en el expediente fue el hallazgo de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, en el departamento santafesino de San Jerónimo. El procedimiento se realizó en agosto de 2022 en el marco de una investigación iniciada en la justicia federal de Santa Fe y posteriormente se incluyó en la causa principal.

Los fiscales también habían pedido que se decomisara la estancia “El Mirador”, vinculada a Airaldi, porque consideraban que había sido utilizada para llevar adelante las maniobras delictivas. Sin embargo, el tribunal rechazó ese pedido.

Mensajes y llamadas: cómo funcionaba el lenguaje por córdigos

Imagen encontrada del celular de uno de los imputados; se referían al ladrillo de cocaína dañado como un "novillito lastimado" PROCUNAR

Uno de los elementos centrales analizados durante el juicio fueron las intervenciones telefónicas y los mensajes encontrados en los celulares secuestrados a los integrantes de la organización.

Para los fiscales, esas comunicaciones permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y determinar qué rol cumplía cada uno de sus integrantes. También detectaron que utilizaban un lenguaje en código con palabras relacionadas a la actividad agropecuaria para evitar ser descubiertos.

Entre los términos que aparecían en las conversaciones estaban “lomo”, “carne”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”. De acuerdo con la acusación, esas expresiones eran utilizadas como parte de un código para hablar de las operaciones vinculadas al tráfico de drogas.

El juicio comenzó el 3 de marzo y se extendió durante trece audiencias. Más de 50 testigos declararon ante el tribunal, entre ellos integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval que participaron de la investigación.

Otros condenados, multas millonarias y dos absueltos

El Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Noemí Marta Berros y Mariela Rojas José María Escobar Cello

Además de Airaldi, el Tribunal de Paraná condenó a otras cinco personas con distintos grados de participación por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas.

Juan Andrés Erbes fue condenado en calidad de autor, recibió una pena de 6 años y 8 meses de prisión y una multa de 11.100.375 pesos. Además, los jueces revocaron su excarcelación, ordenaron su prisión preventiva y dispusieron su traslado a la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Como partícipes necesarios fueron condenados Sebastián Agustín Armocida, a la pena de 6 años de prisión y una multa de 10.064.340 pesos, y Roberto Fabián Coronel, a 5 años y una multa de 7.400.250 pesos.

En tanto, Joel Schonfeld fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión y una multa de 5.180.175 pesos. María Soledad Touzet recibió 3 años de prisión de cumplimiento condicional y una multa de 3.700.125 pesos. También deberá cumplir distintas reglas de conducta, fijar domicilio en Diamante y permanecer bajo supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Por su parte, Walter Olivero fue condenado como partícipe secundario, recibió 3 años de prisión de cumplimiento condicional y una multa de 3.700.125 pesos. El tribunal dispuso su inmediata libertad y el retiro de la tobillera electrónica.

En cambio, Cristian Emanuel Sánchez y Marino Martínez fueron absueltos.

Otros cuatro imputados, Armando Marcelo Balcaza, José Nicolás Godoy, Emanuel Enrique Cuello y Carlos Schumacher, no llegaron al juicio oral porque previamente habían acordado juicios abreviados. Jimena Irupe Burne, en tanto, accedió a una suspensión del proceso a prueba.

Finalmente, el tribunal ordenó que, una vez que la sentencia quede firme, se destruya la droga secuestrada y se decomisen los teléfonos celulares utilizados como evidencia. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 14 de septiembre.