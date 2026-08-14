Pity Álvarez, tras nueva audiencia: "La persona que dará el veredicto es la que sabemos que todo lo ve"

Tras la jornada, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados habló brevemente ante los medios y dejó una declaración tan escueta como sugestiva. Consultado sobre el proceso, aseguró estar “tranquilo” y luego se refirió a la persona que tendrá a su cargo la decisión final. “La persona que dará el veredicto es la que sabemos que todo lo ve”, expresó el músico, en una frase de resonancias enigmáticas que rápidamente captó la atención.