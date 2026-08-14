Pity Álvarez, tras nueva audiencia: "La persona que dará el veredicto es la que sabemos que todo lo ve"
Pity Álvarez se refirió al proceso judicial que enfrenta por el homicidio de Cristian Díaz y, al retirarse de los tribunales, pronunció una llamativa frase.
Cristian Pity Álvarez volvió a quedar este viernes en el centro de la escena judicial luego de participar de una nueva audiencia del juicio que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.
Tras la jornada, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados habló brevemente ante los medios y dejó una declaración tan escueta como sugestiva. Consultado sobre el proceso, aseguró estar “tranquilo” y luego se refirió a la persona que tendrá a su cargo la decisión final. “La persona que dará el veredicto es la que sabemos que todo lo ve”, expresó el músico, en una frase de resonancias enigmáticas que rápidamente captó la atención.
Pity Álvarez, en el banquillo de acusados por el asesinato de Cristian Díaz
La audiencia volvió a poner sobre el tapete los detalles del episodio por el que Álvarez está siendo juzgado. El hecho ocurrió en julio de 2018, cuando Díaz fue asesinado a balazos en el barrio Samoré, en Villa Lugano.
Durante la jornada declaró además un vecino que había intervenido previamente en una pelea entre Álvarez y Díaz. El testigo relató que intentó separarlos en dos oportunidades y aportó detalles sobre los momentos previos al disparo.
Según trascendió, el hombre solicitó declarar sin la presencia del músico y de los medios de comunicación, por lo que su testimonio se desarrolló bajo esas condiciones. El juicio comenzó el pasado 10 de agosto y tiene como escenario el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. El tribunal está integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro.
Mientras avanzan las audiencias, el caso continúa acumulando testimonios y elementos que serán considerados al momento de definir la responsabilidad penal del músico. Por ahora, Álvarez eligió mantener un perfil lacónico, aunque su peculiar referencia a quien “todo lo ve” dejó una estela de incertidumbre alrededor de sus palabras.
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