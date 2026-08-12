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Crimen de Fernando Pérez Algaba: los tres asesinos fueron condenados a prisión perpetua

Sociedad

Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil fueron hallados culpables del asesinato y recibieron la máxima pena.

El cuerpo de Fernando Pérez Algaba apareció en una valija en un arroyo en Ingeniero Budge

El cuerpo de Fernando Pérez Algaba apareció en una valija en un arroyo en Ingeniero Budge

Maximiliano Pilepich, Nahuel Vargas y Matías Gil fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, cuyo cuerpo apareció descuartizado en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, en julio de 2023.

El 6 de julio pasado, un jurado popular los había declarado culpables por el delito de homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación, alevosía y codicia. La decisión había sido tomada por unanimidad contra los tres implicados en el crimen.

Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas

Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas

Javier Baños, ex fiscal de Morón y abogado de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima había adelantado entonces que los tres iban a recibir la pena de prisión perpetua. Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo también había solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

Matías Gil

Matías Gil

Finalmente, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora dio a conocer la condena ayer martes a través de una audiencia de cesura que se realizó de manera virtual y en la que los acusados participaron desde sus respectivas celdas.

Cómo fue el crimen de "Lechuga" Pérez Algaba

La desaparición del empresario fue denunciada el 19 de julio por la dueña del departamento que la víctima alquilaba de manera temporal en Ituzaingó

La desaparición del empresario fue denunciada el 19 de julio por la dueña del departamento que la víctima alquilaba de manera temporal en Ituzaingó

El trader Fernando "Lechuga" Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde había ido para cobrarle una deuda a Pilepich y Vargas, socios en un emprendimiento inmobiliario, quienes le debían dinero a la víctima.

Los investigadores probaron que el ataque ocurrió para dejar sin efecto una deuda de 200.000 dólares por cuatro departamentos que “Lechuga” reclamaba.

El financista recibió dos balazos. Tras el crimen, los asesinos descuartizaron su cuerpo, lo embalaron y lo colocaron en una valija roja, una mochila y un envoltorio de bolsas de consorcio. Luego, lo arrojaron en el Arroyo del Rey.

Los restos de Pérez Algaba aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge

Los restos de Pérez Algaba aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge

Los restos fueron hallados entre el 23 y el 25 de julio en las inmediaciones de la estación de Bombeo de Ingeniero Budge.

Quiénes son los otros cuatro imputados

El caso tiene otros cuatro imputados a la espera de un debate ordinario sin fecha confirmada. La lista incluye a la gestora Flavia Bomrad, al comisario Horacio Córdoba, a Fernando Gastón Carrizo y a Luis Contreras.

La querella sostiene que Pilepich y Vargas planearon el ataque por motivos de dinero, mientras que la gestora tendió una trampa a Pérez Algaba. Gil y Carrizo ayudaron en el traslado del cadáver, al tiempo que el comisario desmembró el cuerpo y ocultó las partes.

Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, celebró la decisión judicial ante la prensa, pero criticó la situación procesal de uno de los sospechosos. "Es algo que no entiendo cómo la persona que descuartizó a Fernando esté libre hasta el comienzo del juicio. Estamos en Argentina", expresó el familiar.

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