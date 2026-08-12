Crimen de Fernando Pérez Algaba: los tres asesinos fueron condenados a prisión perpetua

Los investigadores probaron que el ataque ocurrió para dejar sin efecto una deuda de 200.000 dólares por cuatro departamentos que “Lechuga” reclamaba.

El financista recibió dos balazos. Tras el crimen, los asesinos descuartizaron su cuerpo, lo embalaron y lo colocaron en una valija roja, una mochila y un envoltorio de bolsas de consorcio. Luego, lo arrojaron en el Arroyo del Rey.

Los restos de Pérez Algaba aparecieron en una valija en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge

Los restos fueron hallados entre el 23 y el 25 de julio en las inmediaciones de la estación de Bombeo de Ingeniero Budge.

Quiénes son los otros cuatro imputados

El caso tiene otros cuatro imputados a la espera de un debate ordinario sin fecha confirmada. La lista incluye a la gestora Flavia Bomrad, al comisario Horacio Córdoba, a Fernando Gastón Carrizo y a Luis Contreras.

La querella sostiene que Pilepich y Vargas planearon el ataque por motivos de dinero, mientras que la gestora tendió una trampa a Pérez Algaba. Gil y Carrizo ayudaron en el traslado del cadáver, al tiempo que el comisario desmembró el cuerpo y ocultó las partes.

Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, celebró la decisión judicial ante la prensa, pero criticó la situación procesal de uno de los sospechosos. "Es algo que no entiendo cómo la persona que descuartizó a Fernando esté libre hasta el comienzo del juicio. Estamos en Argentina", expresó el familiar.