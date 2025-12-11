Paro de controladores aéreos en víspera de las Fiestas: cuándo es y cuánto va a durar
Personal de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) podría retener tareas en los vuelos de cabotaje e internacionales la semana que viene.
La pulseada entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y su personal agremiado en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) volvió a escalar esta semana con la perspectiva de medidas de fuerza que podrían incluir un paro en la previa a las fiestas, y la demora o cancelación de miles de vuelos.
Cuando la mayoría de las personas ya está pensando en las vacaciones o los viajes relámpago para ver familiares para las fiestas, desde la organización gremial citaron "la ausencia de diálogo" y el "incumplimiento de los acuerdos firmados" por la empresa EANA, que empujaría al colectivo de trabajadores a retener tareas a partir del miércoles 17 de diciembre.
En un comunicado el gremio de los controladores aéreos planteó una medida con afectación progresiva de los vuelos nacionales, que podría extenderse a los internacionales si no hay respuestas satisfactorias de parte de la empresa. Todavía no hay un horario establecido para el primer paro.
Lo que empezó hace tres meses como un conflicto interno entre la empresa y su personal, con la representación del gremio de por medio, podría convertirse en el contratiempo más cruel para quienes pretendían viajar en Navidad y Año Nuevo, dos fechas que son conocidas como de actividad intensa.
Según información reproducida por el sitio A24, el gremio de controladores aéreos denunció demoras en la aplicación de cláusulas del acuerdo paritario que se firmó este año, que tienen que ver con los movimientos de carrera profesional, las condiciones de servicio y la actualización de funciones de los trabajadores.
Las posturas se volvieron inflexibles, y ahora la perspectiva es que los controladores aéreos suspenderían tareas esenciales para el funcionamiento del sistema aeronáutico, como la autorización de aeronaves y vehículos en tierra o la recepción y transmisión de planes de vuelo.
Sin ese trabajo esencial, los aeropuertos de todo el país tendrían demoras o cancelaciones en sus vuelos por la falta de personal en tierra.
"Esta decisión refleja el límite al que llegamos, meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un CCT que la empresa sigue desconociendo", sentenciaron desde el gremio en un comunicado.
