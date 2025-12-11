Paro de controladores aéreos en víspera de las Fiestas: cuándo es y cuánto va a durar

Las posturas se volvieron inflexibles, y ahora la perspectiva es que los controladores aéreos suspenderían tareas esenciales para el funcionamiento del sistema aeronáutico, como la autorización de aeronaves y vehículos en tierra o la recepción y transmisión de planes de vuelo.

Sin ese trabajo esencial, los aeropuertos de todo el país tendrían demoras o cancelaciones en sus vuelos por la falta de personal en tierra.

"Esta decisión refleja el límite al que llegamos, meses sin respuestas, salarios por debajo de la inflación y un CCT que la empresa sigue desconociendo", sentenciaron desde el gremio en un comunicado.