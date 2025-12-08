ATE ratificó el paro para este martes: "Vamos a estar en la calle resistiendo"

Catalano sostuvo que, desde sindicalismo, “Hugo Yasky y Hugo Godoy ya hablaron con el triunvirato para que podamos llevar adelante medidas en conjunto”.

En ese sentido aclaró que "independientemente de que se pueda o no con la CGT, ya las dos CTA plantearon que el día del tratamiento va a haber un paro y movilización, así que vamos a estar ese día en la calle junto a los compañeros resistiendo”, ratificando así las medidas de fuerza en contra de las reformas del Gobierno.