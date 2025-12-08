ATE ratificó el paro para este martes: "Vamos a estar en la calle resistiendo"
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, se pronunció sobre la medida de fuerza que incluirá movilizaciones en todo el país este 9 de diciembre.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó el paro nacional anunciado para este martes 9 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Se esperan movilizaciones en todo el país.
“Vamos a estar en la calle resistiendo”, expresó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital sobre la medida de fuerza que en el territorio porteño incluirá una movilización hacia el Congreso de la Nación.
Para Catalano, la reforma laboral “es un combo explosivo en el contexto de este Gobierno”, al plantear que la gestión de Milei no piensa en ampliar derechos, lo que no permite pensar la situación desde otra perspectiva.
“Es muy poco lo que se sabe” sobre la reforma, indicó Catalano en diálogo con radio Splendid. Pese a esto, planteó las creencias de ATE respecto al borrador que trascendió en los últimos días: “Nosotros entendemos que hay una intensión muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos, de que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o te obliguen a renunciar para volver a contratarte”, sostuvo.
El Gobierno confirmó la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Dentro de los temas a tratar, no solo se encuentra la modernización laboral, sino también la reforma del Código Penal, algo sobre lo que Catalano se mostró en desacuerdo y mencionó versiones que indican que “quizás podrían ahora procesar a los médicos que lleven adelante un aborto”.
Catalano sostuvo que, desde sindicalismo, “Hugo Yasky y Hugo Godoy ya hablaron con el triunvirato para que podamos llevar adelante medidas en conjunto”.
En ese sentido aclaró que "independientemente de que se pueda o no con la CGT, ya las dos CTA plantearon que el día del tratamiento va a haber un paro y movilización, así que vamos a estar ese día en la calle junto a los compañeros resistiendo”, ratificando así las medidas de fuerza en contra de las reformas del Gobierno.
