Arranca un nuevo juicio por el femicidio de Micaela García en Entre Ríos

Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por el abuso y femicidio de Micaela García.

La situación de Néstor Pavón y el nuevo debate ordenado por la Corte

En el primer juicio, Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento. Sin embargo, casi una década después del crimen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó revisar el caso y realizar un nuevo debate para analizar si su rol fue más activo y si debe ser considerado coautor del femicidio. La declaración de Wagner buscará echar luz sobre cómo se produjo el traslado de Micaela y qué grado de intervención habría tenido Pavón.

Durante la jornada inicial del nuevo juicio, declararon Andrea, la mamá de Micaela; Carla Churruarin, con quien la joven compartía departamento; Jessica Troncoso, amiga y compañera del profesorado; y el policía Ricardo Galeano, quien logró ubicar el vehículo en el que fue trasladada la víctima. Sus testimonios reconstruyeron las horas previas y posteriores al hecho, así como el impacto del crimen en el entorno cercano de la joven.

La noche en que desapareció Micaela

Micaela tenía 21 años y estudiaba el profesorado de Educación Física en Gualeguay. Durante la madrugada del 1° de abril de 2017, salió del boliche King y emprendió el regreso a su casa a pie.

Cerca de las 5.45, un Renault 18 Break la interceptó. Según la reconstrucción de los hechos, la joven se resistió al ataque y pidió ayuda. Una vecina escuchó sus gritos, que luego se convirtieron en una prueba importante para la investigación.

En su declaración, Wagner sostuvo que Micaela les gritaba: “Déjenme, manga de hijos de pu**, los voy a denunciar, yo conozco mucha gente y los voy a meter presos a los dos”.

Durante el ataque, la joven perdió una sandalia, un elemento que ayudó a identificar el lugar donde había sido secuestrada. Tras varios días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en una zona rural del departamento de Gualeguay, cerca del camino que conduce a González Calderón, oculto entre pastizales y debajo de un árbol.

La investigación determinó que Wagner fue el autor de la violación y el femicidio. Por esos delitos recibió prisión perpetua.