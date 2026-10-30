Visita del papa León XIV a la Argentina: la hermana Mónica contó en C5N cómo preparan las 400.000 hostias
A días de la llegada del Papa León XIV, la hermana Mónica detalló el minucioso trabajo de su congregación para elaborar el pan eucarístico de los fieles.
La inminente visita del papa León XIV acelera los preparativos en todo el país. En una entrevista con C5N, la hermana Mónica Itatí Romero Ortiz, de la Congregación Hijas de San José, reveló cómo su comunidad de apenas tres monjas fabricó las 400.000 hostias destinadas a las misas papales.
El paso a paso para fabricar las hostias para el papa León XIV en Argentina
Durante la entrevista, la hermana relató que la jornada laboral de su comunidad comienza a las 6 de la mañana. Para lograr la masa ideal, utilizan agua muy fría (ya sea en invierno o en verano) y harina 4 ceros, calculando unos 25 kilos de harina por cada 72 a 75 litros de agua. La mezcla se bate entre 20 minutos y media hora para que alcance una consistencia cremosa, sin grumos y que se mantenga bien fría.
La cocción de la masa se realiza mediante máquinas hidráulicas con discos de hierro, los cuales deben precalentarse previamente durante unos 20 minutos por las altas temperaturas que manejan. Para evitar que la mezcla se pegue y se arruine la producción del día, las planchas se lubrican únicamente en la primera vuelta utilizando un paño limpio con aceite de oliva virgen.
A través de un cucharón con la medida exacta, se vierte la masa en las planchas. Una vez cocinada, sale con una textura similar a la de un "panqueque" rígido y bien seco, al cual la misma máquina le recorta los bordes crudos con un mecanismo de tijera.
Secado, corte y opciones para celíacos
El proceso no termina en las altas temperaturas del horno. Como las planchas salen muy secas y crujientes, deben dejarse reposar aproximadamente dos semanas guardadas en un ropero especial del taller para que se humedezcan y ablanden levemente antes de la etapa de corte[cite: 26]. Luego, máquinas especiales cortan las formas en tamaños grandes y chicos, y una zaranda que vibra se encarga de descartar las piezas rotas o quemadas antes del empaquetado final.
Ante la enorme multitud de fieles que se espera, la hermana Mónica aclaró que el número final de producción superará el pedido original de 400.000 unidades, ya que empaquetan las hostias en bolsas superando las 200 unidades solicitadas por paquete para garantizar que haya excedente.
Además, la congregación confirmó la elaboración de una importante partida para fieles con restricciones alimentarias: aunque la organización les solicitó 4.000 hostias aptas para celíacos, las hermanas decidieron preparar 6.000 unidades.
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