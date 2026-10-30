Visita del papa León XIV a la Argentina: la hermana Mónica contó en C5N cómo preparan las 400.000 hostias

Ante la enorme multitud de fieles que se espera, la hermana Mónica aclaró que el número final de producción superará el pedido original de 400.000 unidades, ya que empaquetan las hostias en bolsas superando las 200 unidades solicitadas por paquete para garantizar que haya excedente.

Además, la congregación confirmó la elaboración de una importante partida para fieles con restricciones alimentarias: aunque la organización les solicitó 4.000 hostias aptas para celíacos, las hermanas decidieron preparar 6.000 unidades.